القسام وكتائب الأنصار تقنصان جنديا للاحتلال في مدينة غزة (فيديو)

عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعًا مصوَّرًا لقنص جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان مقتضب تعليقا على المقطع، إنها نفذت العملية بالاشتراك مع كتائب الأنصار.

وأوضحت أن العملية جرت جنوب حي الزيتون بمدينة غزة وسط القطاع.

كما عرضت كتائب الأقصى مشاهد من قصف مستوطنة “نيرعام” برشقة صاروخية من نوع “107”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 794 عسكريًّا خلال المعارك في قطاع غزة ولبنان، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.