“المقاومة الإسلامية في العراق” تقصف إيلات مرتين وتضرب هدفا عسكريا جنوبي إسرائيل (فيديو)

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، اليوم السبت، أنها قصفت هدفًا عسكريًّا جنوبي إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر.

وفي بيان آخر، أعلنت أنها قصفت مرتين “هدفًا حيويًّا” في إيلات بجنوب إسرائيل على ساحل خليج العقبة في البحر الأحمر بالطائرات المسيّرة.

وقالت في بيان “استمرارا لنهج مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت هدفًا حيويًّا في أم الرشراش المحتلة (إيلات) للمرة الثانية بالطيران المسيّر”.

وأكّدت المقاومة الإسلامية “استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

وتضم “المقاومة الإسلامية في العراق” فصائل عدة، أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي 3 فصائل مستهدَفة بعقوبات أمريكية.

تفعيل صفارات الإنذار في إيلات

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في بيان اليوم، أنه رصد واعترض صاروخا أطلق من الشرق، لكنه لم يدخل أجواء البلاد، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار في مدينة إيلات جنوبا.

وعادة ما يستخدم الجيش الإسرائيلي تعبير جهة الشرق للإشارة إلى المسيّرات التي تطلق من العراق.

هجمات يومية

وفي وقت سابق، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول دفاع أمريكي ومسؤول أمني إقليمي أن هناك 5 هجمات يوميًّا في المتوسط من داخل العراق ضد إسرائيل، وعلى سبيل المثال، أُطلِقت 8 طائرات مسيَّرة خلال 24 ساعة.

وقالا إن المسيَّرات تمثل مشكلة منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن هجماتها تزايدت في الأسابيع الأخيرة.