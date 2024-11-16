بايدن يحذّر من “تغيير سياسي كبير” سيحدث في العالم

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من حقبة من التغيير السياسي أثناء عقده آخر اجتماع له مع حليفين رئيسيين في قمة آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي طغت على أجوائها عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة.

وقال بايدن، مساء الجمعة، أثناء لقائه رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في ليما عاصمة البيرو “لقد وصلنا الآن إلى لحظة تغيير سياسي كبير”.

ورجّح أن يكون هذا اجتماعه الأخير في إطار التحالف الثلاثي الذي رعاه على مدى العام الماضي ضد كوريا الشمالية والصين.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن التحالف الثلاثي “بني ليبقى. هذا ما آمله وأتوقعه”.

وحذر بايدن من “التعاون الخطير والمزعزع للاستقرار” بين كوريا الشمالية وروسيا، وسط مخاوف متزايدة من قيام بيونغ يانغ المسلحة نوويا بإرسال قوات للقتال في أوكرانيا.

في السياق، أعلن البيت الأبيض أن الزعماء الثلاثة سيعلنون إنشاء أمانة عامة لإضفاء طابع رسمي على التحالف الذي أطلق العام الماضي في قمة عقدت في كامب ديفيد.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان للصحفيين الذين سافروا مع بايدن الخميس “سنركز على التأكد من أننا أضفينا الطابع المؤسسي على (التحالف) الثلاثي حتى يصبح سمة دائمة للسياسة الأمريكية”.

وأضاف ساليفان أنه يتوقع أن يتواصل المشروع خلال ولاية ترامب الثانية.

وتابع “نتوقع تماما أن يستمر في ظل الإدارة المقبلة، رغم أنها بطبيعة الحال ستتخذ قراراتها بنفسها”.

وطغى فوز ترامب على مشاركة بايدن في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في البيرو وقمة مجموعة العشرين في البرازيل، الأسبوع المقبل.

ووفق مراقبين، تهدد أجندة ترامب “أمريكا أولا” بتعطيل التحالفات الأمريكية كما كانت الحال في ولايته الأولى، رغم أن تعيين جمهوريين مناهضين للصين في إدارته يعني أنه قد لا يزال راغبا في الاعتماد على سيول وطوكيو.