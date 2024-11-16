بقصف من البحر والجو والبر.. الاحتلال يستهدف مدرسة ويرتكب مجازر جديدة في غزة (فيديو)

استهدف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مناطق متفرقة في شمال وجنوب قطاع غزة، بقصف جوي وبحري وبري، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وقصفت المقاتلات الحربية الاسرائيلية صاروخين على مدرسة “أبو عاصي”، في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، والتي تؤوي مئات النازحين وتابعة للأونروا، وتسبب القصف في استشهاد 10 أشخاص وإصابة 20 في حصيلة أولوية.

ووثقت الجزيرة مباشر، اللحظات الأولى بعد قصف المدرسة، حيث تناثرت جثامين وأشلاء الشهداء في محيط المدرسة المقصوفة، فيما حاول الأهالي انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

قصف بالزوارق الحربية

وعبر الزوارق الحربية، قصفت إسرائيل صيادين على شاطئ النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر.

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف إسرائيل لمنزل عائلة أيوب عند مفترق الشعبية مع الصحابة وسط مدينة غزة.

واستهدف الاحتلال صالون حلافة في حي الدرج وسط مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، غالبيتهم من الأطفال وكبار سن.

وٍقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، جراء غارة جوية شنها الاحتلال على منزل يعود لعائلة سمارة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي رفح جنوبي قطاع غزة، أفادت (وفا)، باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة مواطنين شرق المدينة.

قصف بالدبابات

كما استشهد طفل متأثرا بجروحه في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس، فيما استشهد آخر في قصف مدفعي استهدف محيط مسجد المجمع الإسلامي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.