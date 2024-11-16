بقصف من البحر والجو والبر.. الاحتلال يستهدف مدرسة ويرتكب مجازر جديدة في غزة (فيديو)

استهدف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مناطق متفرقة في شمالي وجنوبي قطاع غزة، بقصف جوي وبحري وبري، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وأطلقت مقاتلات حربية إسرائيلية صاروخين على مدرسة “أبو عاصي” التابعة للأونروا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، التي تؤوي مئات من النازحين، وتسبَّب القصف في استشهاد 10 أشخاص وإصابة 20 في حصيلة أولية.

ووثقت الجزيرة مباشر اللحظات الأولى بعد القصف، حيث تناثرت جثث الشهداء وأشلاؤهم في محيط المدرسة المقصوفة، بينما حاول الأهالي انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

قصف بالزوارق الحربية

وعبر الزوارق الحربية، قصفت إسرائيل صيادين على شاطئ النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر.

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف إسرائيل لمنزل عائلة أيوب عند مفترق الشعبية مع الصحابة وسط مدينة غزة.

واستهدف الاحتلال صالون حلافة في حي الدرج وسط مدينة غزة، مما أسفر عن شهداء وجرحى، غالبيتهم من الأطفال والمسنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، جراء غارة جوية شنها الاحتلال على منزل لعائلة سمارة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي رفح جنوبي قطاع غزة، أفادت (وفا) باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف مسيَّرة للاحتلال مجموعة مواطنين شرق المدينة.

قصف بالدبابات

كما استشهد طفل متأثرًا بإصابته في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس، بينما استشهد آخر بقصف مدفعي استهدف محيط مسجد المجمع الإسلامي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.