بينها 3 دبابات.. القسام تدمر آليات للاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا (فيديو)

عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعًا مصوَّرًا لاستهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتُظهر المشاهد التي نشرتها كتائب القسام، اليوم السبت، استهداف 3 دبابات وناقلة جند مدرعة و3 جرافات عسكرية من نوع “دي 9” بعبوات العمل الفدائي وقذائف “الياسين 105″ و”التاندوم”.

وظهر أحد مقاتلي القسام في المقطع وهو يزرع عبوة العمل الفدائي فوق إحدى الدبابات قبل أن تنفجر، ثم استهدف المقاتلون جرافة عسكرية في الموقع نفسه.

كما عرض المقطع رشاشًا، قالت كتائب القسام إن مقاتليها استولوا عليه بعد تفجير الدبابة والإجهاز على طاقمها.

وفي وقت سابق اليوم السبت، نشرت كتائب القسام عبر قناتها على تلغرام مقطعًا مصوَّرًا لعملية مشتركة مع كتائب الأنصار، لقنص جندي إسرائيلي في جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كما أعلنت كتائب القسام، في بيان منفصل، قصف مستوطنة “سديروت” برشقة صاروخية.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخين أُطلِقا من شمالي قطاع غزة نحو سديروت.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن هذه المرة الثالثة التي يرصد فيها الجيش الإسرائيلي صواريخ من قطاع غزة خلال أسبوع.

ويشن جيش الاحتلال عملية عسكرية عنيفة في شمالي قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بهدف فصل محافظة شمال غزة عن بقية القطاع، وتهجير سكان المحافظة إلى جنوبي القطاع.

وتسببت العملية في استشهاد وإصابة المئات، وتدمير مناطق واسعة من المحافظة التي تضم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.