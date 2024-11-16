شهداء واستغاثات عالقين.. نسف منازل في جباليا وقصف بيت لاهيا وتحذير من بلدية خان يونس (فيديو)

أفادت مصادر، الجزيرة مباشر، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما أفاد الدفاع المدني، باستشهاد شخصين جراء غارات على منطقة خربة العدس شمالي رفح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن خمسة مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون بجروح مختلفة صباح اليوم السبت، بقصف طائرات الاحتلال الحربية، مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

نسف المنازل

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن الاحتلال الإسرائيلي، نسف عددا من المباني السكنية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وشنّت المدفعية الإسرائيلية، قصفا كثيفا استهدف مناطق بيت لاهيا ومدينة جباليا، حيث نسف الاحتلال عشرات المنازل بالمناطق الغربية من مخيم جباليا، وسُمعت انفجارات عنيفة وشُوهدت أعمدة دخان تتصاعد من المكان.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحا بريا لشمال قطاع غزة، بذريعة “منع حركة المقاومة الإسلامية حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تريد احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

مناشدة لإنقاذ المحاصرين

يأتي ذلك في وقت ناشد فيه الدفاع المدني في غزة، إنقاذ محاصرين في مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، بعد قصف إسرائيلي لمنازلهم.

وقال الدفاع المدني “في ظل توقف عملنا لليوم الـ25 شمال غزة، فإن آلاف المواطنين الآن بدون استجابة إنسانية أو رعاية وإغاثة طبية بعد تعطل عملنا قسرا بفعل العدوان الإسرائيلي”.

توقف الوقود يحرم الآلاف من المياه

من ناحية أخرى، حذرت بلدية خان يونس جنوبي القطاع، اليوم السبت، من أن توقف إمدادات الوقود يحرم أكثر من مليون و200 ألف مواطن من الحصول على المياه في المدينة، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية منذ أكثر من عام.

وقالت البلدية، إن التوقف المستمر منذ أسبوع سيؤدي إلى تعطيل خدماتها الأساسية، بما في ذلك تشغيل آبار المياه ومحطات التحلية؛ مما يحرم أكثر مليون و200 ألف مواطن ونازح في خان يونس من الحصول على مياه صالحة للشرب والاستخدام.

وأكدت أن توقّف محطات الصرف الصحي سيؤدي إلى تدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع، وهو ما ينذر بانتشار الكوارث البيئية والصحية وتفاقم الأوبئة والأمراض بين السكان.

ودعت البلدية، الجهات المانحة والمنظمات الأممية إلى الضغط على إسرائيل لاستئناف إمدادات الوقود وضمان إدخال الآليات وقطع الغيار اللازمة لتجنّب انهيار كامل لمنظومة الخدمات.

تواصل الحرب على غزة

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر 2023؛ مما أسفر عن استشهاد 43 ألفا و764 مواطنا.

وأغلبية الشهداء هم من النساء والأطفال، كما أصيب نحو 103 آلاف و490 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرق ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.