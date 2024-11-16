سياسة|قطاع غزة

شاهد: إنقاذ طفل فلسطيني علق تحت الأنقاض لمدة 7 ساعات

إنقاذ طفل حي بعد سبع ساعات من اسفل انقاض منزل مدمر جراء القصف الاسرائيلي على غزة
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عمر عبد العزيز الشحات
16/11/2024-|آخر تحديث: 16/11/202412:48 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

تمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، من إنقاذ طفل عالق تحت أنقاض منزل استهدفه الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت أحد المنازل في الشارع، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

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وهرعت طواقم الدفاع المدني إلى المنزل المستهدف حيث استغرق إخراج الطفل من تحت الأنقاض نحو 7 ساعات.

وأظهر مقطع فيديو جهود إنقاذ الطفل من قبل طاقم الدفاع المدني، كما أظهرت المشاهد ثبات الطفل أثناء عملية الإنقاذ.

وعلى وقع البهجة تم إخراج الطفل من دون أن يصاب بأذى ظاهر بعد ساعات قضاها محاصرا تحت أنقاض منزله.

وبدعم أمريكي مطلق يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

المصدر : الجزيرة مباشر

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