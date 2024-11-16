شاهد: لحظة قصف منطقة الشياح مع اشتداد الغارات على الضاحية الجنوبية

وثق مقطع مصور لحظة شن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارة على منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ويظهر المقطع لحظات الانفجار ثم تصاعد عمود ضخم من الدخان والأتربة نتيجة الغارة.

الضاحية تحت القصف

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” إن غارة عنيفة شنها الطيران المعادي قرب سوق الخضار في منطقة الشياح، بعد هدوء حذر ساد المنطقة، إثر غارات صباحية شنها العدو بعد تهديدات أطلقها باستهداف مناطق في الضاحية.

وشن الطيران الإسرائيلي، اليوم السبت، أيضًا 3 غارات عنيفة على حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية، إحداها خارج إطار التحذيرات، إضافة لغارات بمناطق متفرقة جنوبي لبنان، أسفرت عن تدمير منازل.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ 3 غارات عنيفة على حارة حريك، أدت الأولى منها إلى تدمير عدد من المباني وأضرار في المحيط.

وأوضحت الوكالة أن الغارة الثانية وقعت خلف بلدية حارة حريك، وسبقها غارة تحذيرية من مسيرة. بينما استهدفت الغارة الثالثة مبنى خارج إطار التحذيرات في حارة حريك.

إنذار إسرائيلي

جاء ذلك بعد إنذار وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان مباني في حارة حريك وطالبهم بإخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر تمهيدا لقصفها، وفق بيان لمتحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة إكس.

ووسعت إسرائيل منذ 23 من سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق حربها لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3445 شهيدا و14599 جريحا بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو المليون و400 ألف نازح، حسب معلومات مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان.