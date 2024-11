طرد سائحين إسرائيليين من متجر في الهند بعد معرفة جنسيتهما (فيديو)

تداول ناشطون ووسائل إعلام هندية على منصات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طرد صاحب محل هندي لسائحين إسرائيليين من متجر للتحف بولاية كيرالا جنوب غربي البلاد.

وجاء تصرف صاحب المتجر بعد أن أدرك جنسية السائحين، وأثارت الحادثة موجة واسعة من التفاعلات في الأوساط الهندية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحادثة وقعت مساء الأربعاء في متجر لبيع الملابس والحرف اليدوية يحمل اسم “إنكريديبل كرافت” ويديره مواطن من كشمير.

Disturbing incident in Thekkady, Kerala, where Israeli tourists were insulted and thrown out of a handicrafts shop run by Kashmiri nationals simply due to their nationality.!!

Nearby shopkeepers intervened, and an apology was later made to the tourists.@PMOIndia @HMOIndia… pic.twitter.com/3fGeq0Q4XE

— महारथी-മഹാരഥി (@MahaRathii) November 14, 2024