سياسة|الهند

طرد سائحين إسرائيليين من متجر في الهند بعد معرفة جنسيتهما (فيديو)

أثارت الحادثة موجة واسعة من التفاعلات

السائح الإسرائيلي وزوجته خلال نقاش مع التاجر
16/11/2024-|آخر تحديث: 16/11/202404:03 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تداول ناشطون ووسائل إعلام هندية على منصات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طرد صاحب محل هندي لسائحين إسرائيليين من متجر للتحف بولاية كيرالا جنوب غربي البلاد.

وجاء تصرف صاحب المتجر بعد أن أدرك جنسية السائحين، وأثارت الحادثة موجة واسعة من التفاعلات في الأوساط الهندية.

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وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحادثة وقعت مساء الأربعاء في متجر لبيع الملابس والحرف اليدوية يحمل اسم “إنكريديبل كرافت” ويديره مواطن من كشمير.

وقالت وسائل إعلام إن سائحة إسرائيلية وزوجها وصلا إلى منطقة ثيكادي قبل يومين، وكانا يقيمان في منتجع سياحي، ثم قرّرا التجوّل بشوارع وأسواق المدينة.

وأثناء دخولهما أحد المحال، سُئلا عن جنسيتهما وتبين أنهما إسرائيليان، فطلب منهما مالك المتجر المغادرة.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن السائحين لم يقدّما أي بلاغ للشرطة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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