سياسة|لبنان

“قلبي راح يقف”.. مشهد مؤثر لرجل بالدفاع المدني اللبناني يبكي زملاءه “شهداء بعلبك” (فيديو)

“كلهم إخواتي”

أفراد من الدفاع المدني اللبناني يقفون على أنقاض المركز المدمر (مواقع التواصل)
16/11/2024-|آخر تحديث: 16/11/202404:17 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أظهر مقطع مؤثر أحد أفراد الدفاع المدني اللبناني وهو يبكي بحرقة زملاءه الشهداء جراء غارة إسرائيلية استهدفتهم داخل مقر عملهم قبل يومين في بعلبك شرقي البلاد.

وصرخ الرجل باكيًا “حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا إسرائيل. إنا لله وإنا إليه راجعون”، وتابع بحرقة “قلبي راح يقف إني ما روحت مع الشباب”.

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واستطرد “لي ساعة نزلت أجيب لهم فروج مشوي والله والله. وصلني أسماء الشهداء بس ما بقدر أقول إخواتي كلهم”.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية في بيان بأن مركز الدفاع المدني في دورس بقضاء بعلبك تعرّض لغارة إسرائيلية أدت إلى تدمير المركز بشكل كلي.

وجاء القصف أثناء وجود عدد من العناصر في الداخل على أهبّة الاستعداد لتلقّي نداءات الإغاثة والتدخل الفوري لتقديم المساعدة.

15 شهيدًا

وكتب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر منصة إكس “بلغ عدد شهداء ‎الدفاع المدني 15 شهيدًا، تم التعرف على جثامين 10 منهم، أما الـ5 الباقون فقد تم انتشالهم أشلاء، على أن تجرى فحوصات الحمض النووي (DNA) كي يتم التعرف على هوياتهم”.

مجزرة

وقال بيان صادر عن “هيئة الإغاثة الشعبية” في البقاع اللبناني حول استهداف مركز الدفاع المدني “عند الساعة 8 مساءً بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، استهدف العدو الإسرائيلي مركز الدفاع المدني اللبناني على مدخل مدينة بعلبك الجنوبي، بصواريخ من طائراته الحربية المعادية”.

وأضاف البيان “ارتكب العدو مجزرة يندى لها جبين الإنسانية، فقتل فريق الدفاع المدني اللبناني، من موظفين ومتطوعين، الذين طوّعوا أنفسهم في خدمة الجرحى والشهداء ورفع الأنقاض عن آلاف المصابين في منطقتنا”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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