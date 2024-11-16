“قلبي راح يقف”.. مشهد مؤثر لرجل بالدفاع المدني اللبناني يبكي زملاءه “شهداء بعلبك” (فيديو)

أظهر مقطع مؤثر أحد أفراد الدفاع المدني اللبناني وهو يبكي بحرقة زملاءه الشهداء جراء غارة إسرائيلية استهدفتهم داخل مقر عملهم قبل يومين في بعلبك شرقي البلاد.

وصرخ الرجل باكيًا “حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا إسرائيل. إنا لله وإنا إليه راجعون”، وتابع بحرقة “قلبي راح يقف إني ما روحت مع الشباب”.

واستطرد “لي ساعة نزلت أجيب لهم فروج مشوي والله والله. وصلني أسماء الشهداء بس ما بقدر أقول إخواتي كلهم”.

“قلبي راح يقف إني ما روحت مع الشباب”

أحد أفراد الدفاع المدني اللبناني يبكي بحرقة زملاءه الشهداء جراء غارة إسرائيلية#الجزيرة_مباشر | #لبنان pic.twitter.com/FeDhh8rqrk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 16, 2024

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية في بيان بأن مركز الدفاع المدني في دورس بقضاء بعلبك تعرّض لغارة إسرائيلية أدت إلى تدمير المركز بشكل كلي.

وجاء القصف أثناء وجود عدد من العناصر في الداخل على أهبّة الاستعداد لتلقّي نداءات الإغاثة والتدخل الفوري لتقديم المساعدة.

15 شهيدًا

وكتب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر منصة إكس “بلغ عدد شهداء ‎الدفاع المدني 15 شهيدًا، تم التعرف على جثامين 10 منهم، أما الـ5 الباقون فقد تم انتشالهم أشلاء، على أن تجرى فحوصات الحمض النووي (DNA) كي يتم التعرف على هوياتهم”.

بلغ عدد شهداء #الدفاع_المدني ١٥ شهيداً،

تم التعرف على جثامين ١٠ منهم، اما ال ٥ الباقين فقد تم انتشالهم أشلاء، على ان تجرى فحوصات ال DNA كي يتم التعرف على هوياتهم.

الرحمة للشهداء الأبطال والصبر لعائلاتهم

#بشير_خضر#بعلبك #الهرمل — Bachir Khodr (@BachirKhodr) November 15, 2024

مجزرة

وقال بيان صادر عن “هيئة الإغاثة الشعبية” في البقاع اللبناني حول استهداف مركز الدفاع المدني “عند الساعة 8 مساءً بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، استهدف العدو الإسرائيلي مركز الدفاع المدني اللبناني على مدخل مدينة بعلبك الجنوبي، بصواريخ من طائراته الحربية المعادية”.

وأضاف البيان “ارتكب العدو مجزرة يندى لها جبين الإنسانية، فقتل فريق الدفاع المدني اللبناني، من موظفين ومتطوعين، الذين طوّعوا أنفسهم في خدمة الجرحى والشهداء ورفع الأنقاض عن آلاف المصابين في منطقتنا”.