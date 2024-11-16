لبنان.. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي مكثف على منازل في صور (فيديو)

شن الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، غارات استهدفت مدينة صور وعددًا من المناطق في جنوبي لبنان.

وأظهرت مقاطع مصوَّرة تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمنازل جراء الغارات.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام (رسمية) في بيان أن “الطيران الحربي والمسيَّر لجيش الاحتلال شن عددًا من الغارات على مدينة صور (مركز القضاء) وبلدات برج رحال وبافليه والرمادية وباتولية ومجدلزون وشمع، ومحيط مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين”.

ولفتت إلى أن “الغارات التي شنها طيران العدو الإسرائيلي على بلدة برج رحال أدت إلى تدمير عدد (لم تذكره) من المنازل، وارتقاء شهيدين، وإصابة عدد (لم تحدده) من المواطنين”.

وأفادت الوكالة بانتشال الدفاع المدني اللبناني شهيدين من تحت أنقاض منزل قصفه طيران العدو الإسرائيلي في بلدة الرمادية.

كما أشارت إلى أن مسيَّرات إسرائيلية “استهدفت سيارة ودراجة نارية عند مدخل مدينة صور الشمالي، مما أدى إلى سقوط عدد (لم تحدده) من الجرحى”.

ولم تذكر الوكالة اللبنانية ما إذا كان القصف على باقي المناطق الأخرى في صور (جنوب) أسفر عن سقوط ضحايا من عدمه، لكن صعوبة حركة فرق الإسعاف والإنقاذ جراء القصف الإسرائيلي المكثف تؤخر قليلًا إعلان حصيلة الضحايا.

تجدر الإشارة إلى أن العدوان الإسرائيلي على لبنان أسفر إجمالًا عن 3445 شهيدًا و14 ألفًا و599 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلًا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 من سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد لبيانات لبنانية رسمية معلَنة حتى أمس الجمعة.