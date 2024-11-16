سياسة|مصر

“لو جيت عندنا الناس كلها هتبوسك”.. تفاعل لافت مع شهامة طفل مصري تجاه شاب من غزة (فيديو)

مشهد عفوي حظي برواج كبير

16/11/2024-|آخر تحديث: 16/11/202410:36 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أثار طفل مصري يعمل بائعًا متجولًا لحلوى “غزل البنات” إعجاب رواد منصات التواصل الاجتماعي بشهامته وحبه لفلسطين وأهل قطاع غزة.

وفي مقطع مصوّر ظهر الطفل وهو يعرض على شاب فلسطيني فوجِئ بأنه من قطاع غزة ولا يجد مسكنًا، أن يستضيفه في بيتهم دون مقابل.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ما دار بين الطفل المصري والشاب الغزّي

الطفل: أنت منين؟

الشاب: أنا من غزة.. مش لاقي بيت.

الطفل: تعال بيتنا احنا.

الشاب: آجي على بيتكم هتسكني في بيتكم؟

الطفل: بيتنا حلو أوي.

الشاب: بيتكم حلو! ممعيش فلوس أسكن.

الطفل: ببلاش.. تعرف أنت لو جيت عندنا.. الناس كلها هتبوسك والله.

الشاب: الناس كلها هتحبني؟

الطفل: هتبوسك والله.

الشاب: ليه؟

الطفل: علشان أنت من فلسطين.. والله الناس بيحبوا فلسطين أوي.

“قال اللي في قلوبنا”

ومع انتشار المقطع عبر منصات التواصل، تفاعل معه كثير من الناشطين، وكتب أحدهم “كسبنا جيلًا كنا نظن أنه سينسى فلسطين”.

وقال آخر “هي دي الفطرة السليمة والبوصلة الصحيحية، هي دي مصر اللي نعرفها”.

وعلق ثالث “الطفل قال اللي في قلوبنا كلنا وربنا وحده العالم”.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان