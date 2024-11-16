“لو جيت عندنا الناس كلها هتبوسك”.. تفاعل لافت مع شهامة طفل مصري تجاه شاب من غزة (فيديو)

أثار طفل مصري يعمل بائعًا متجولًا لحلوى “غزل البنات” إعجاب رواد منصات التواصل الاجتماعي بشهامته وحبه لفلسطين وأهل قطاع غزة.

وفي مقطع مصوّر ظهر الطفل وهو يعرض على شاب فلسطيني فوجِئ بأنه من قطاع غزة ولا يجد مسكنًا، أن يستضيفه في بيتهم دون مقابل.

“لو جيت عندنا الناس كلها هتبوسك”.. شهامة طفل مصري تجاه شاب فلسطيني أراد استضافته في منزلهم بعد معرفته أنه من #غزة#الجزيرة_مباشر | #مصر pic.twitter.com/ATJcXLzfBb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 15, 2024

ما دار بين الطفل المصري والشاب الغزّي

الطفل: أنت منين؟

الشاب: أنا من غزة.. مش لاقي بيت.

الطفل: تعال بيتنا احنا.

الشاب: آجي على بيتكم هتسكني في بيتكم؟

الطفل: بيتنا حلو أوي.

الشاب: بيتكم حلو! ممعيش فلوس أسكن.

الطفل: ببلاش.. تعرف أنت لو جيت عندنا.. الناس كلها هتبوسك والله.

الشاب: الناس كلها هتحبني؟

الطفل: هتبوسك والله.

الشاب: ليه؟

الطفل: علشان أنت من فلسطين.. والله الناس بيحبوا فلسطين أوي.

تعرف أنت لو جيت عندنا الناس كلها هتبوسك والله، علشان أنت من فلسطين. طفل مصري يبيع غزل البنات

نوفمبر 2024 — شخابيط (@Escape16718053) November 15, 2024

“قال اللي في قلوبنا”

ومع انتشار المقطع عبر منصات التواصل، تفاعل معه كثير من الناشطين، وكتب أحدهم “كسبنا جيلًا كنا نظن أنه سينسى فلسطين”.

وقال آخر “هي دي الفطرة السليمة والبوصلة الصحيحية، هي دي مصر اللي نعرفها”.

وعلق ثالث “الطفل قال اللي في قلوبنا كلنا وربنا وحده العالم”.

تعالى اسكن عندنا

طب انا معنديش فلوس اسكن!

ـ ببلاش

ـ تعرف أنت لو جيت عندنا .. الناس كلها هتبوسك

اه هتبوسك و الله عشان أنت من فلسطين .. الناس بتحب فلسطين اوي .. صح والله

*اطفال ٢٠٢٤*

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"غدا يموت الكبار وينسى الصغار "

ـ جولدا مائـيـر ١٩٤٨ — Islam Ashraf 🇵🇸 (@islamashraf76) November 15, 2024