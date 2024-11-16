مرشح ترامب لوزارة الدفاع متهم باعتداء جنسي

يُتهم الضابط السابق في الحرس الوطني الأمريكي ومذيع قناة “فوكس نيوز” بيت هيغسيث الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، لشغل حقيبة الدفاع، باعتداء جنسي عام 2017، حسب الشرطة.

ولم تُقدَّم أي شكوى في هذه القضية، إلا أن نشرها في الصحافة هز الفريق الذي يشكله ترامب خلال العملية الانتقالية، إلى حد إعادة النظر في القرار المفاجئ بتعيين هيغسيث (44 عامًا) على رأس وزارة الدفاع، حسب مجلة “فانيتي فير”.

وقد يصبح المذيع في القناة المفضلة لدى المحافظين الأمريكيين مسؤولًا عن قيادة أول قوة عسكرية في العالم رغم أنه لا يملك أي خبرة.

وأكدت الشرطة في مونتيري بولاية كاليفورنيا (غرب) أنها حققت في أكتوبر/تشرين الأول 2017 “للاشتباه باعتداء جنسي” في أحد الفنادق، تورط فيه بيت هيغسيث.

وأفادت الشرطة بأن آثار كدمات كانت ظاهرة على الفخذ اليمنى للضحية المفترضة.

وقال تيموثي بارلاتور، محامي بيت هيغسيث، لمجلة (فانيتي فير) “هذا الاتهام حققت شرطة مونتيري فيه، ولم تعثر على أي إثبات”.

وقال ستيفن تشيونغ، مدير الاتصالات في حملة ترامب، إن المذيع “نفى بشدة كل الاتهامات”.

وأضاف “لم تُقدَّم أي شكاوى”، مؤكدًا أنه “يتطلع إلى تصديق مجلس الشيوخ على ترشيحه”.

واختيار ترامب المذيع لتولي وزارة الدفاع التي تدير شؤون 3.4 ملايين جندي وموظف مدني، وتُخصَّص لها موازنة ضخمة تفوق 850 مليار دولار سنويًّا، تصدَّر عناوين الأخبار في واشنطن.

ويُتوقع أن تكون المناقشات في مجلس الشيوخ بشأن التصديق على تعيينه ساخنة رغم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس.

وفي مواقفه الأخيرة، دان بيت هيغسيث الميول التقدمية داخل الجيش الأمريكي، كما عارض وجود نساء في القوات المقاتلة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن هيغسيث -خريج جامعتَي برينستون وهارفارد- تزوج 3 مرات، وانتهى زواجه الأول في عام 2009 بسبب خيانته، أما زواجه الثاني فانتهى في سبتمبر/أيلول 2017، بعد شهر من ولادة طفل أنجبه من منتجة في قناة “فوكس نيوز” أصبحت منذ ذلك الحين زوجته الثالثة، حسب وسائل إعلام أمريكية.