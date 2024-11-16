مقتل جندي إسرائيلي من لواء “غولاني” في معارك جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل عسكري في صفوفه من لواء غولاني خلال المعارك الدائرة جنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان إن الرقيب أوري نيسنوفيتش (21 عامًا) من مدينة القدس، قُتل في معركة بجنوبي لبنان.

والأربعاء الماضي، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن لواء غولاني قدَّم العدد الأكبر من القتلى في صفوف الجيش، من بين الألوية المشاركة في الحرب على لبنان وقطاع غزة.

ويُعَد لواء غولاني أحد ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي، وأكثرها تدريبًا وقوة.

وبمقتل العسكري في جنوبي لبنان، ترتفع الحصيلة المعلَنة لقتلى جيش الاحتلال إلى 795 ضابطًا وجنديًّا، منذ بدء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات الجيش.

وحسب المعطيات نفسها، فقد أصيب منذ بداية حرب الإبادة 5361 ضابطًا وجنديًّا إسرائيليا، بينهم 781 إصابة خطرة.

“حزب الله” يقصف 3 قواعد و11 تجمعًا لجنود الاحتلال

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف بصواريخ ومسيَّرات 3 قواعد وموقعًا عسكريًّا ومستوطنتين شمالي إسرائيل، وأضاف أنه استهدف 11 تجمعًا لجنود شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان.

ففي سلسلة بيانات نشرها الحزب عبر قناته على منصة تلغرام، قال الحزب إنه “استهدف بصليات صاروخية 3 تجمعات لجنود إسرائيليين شرقي بلدتَي مركبا ومارون الراس”.

وأكد حزب الله استهداف 8 تجمعات لجنود بصواريخ ومسيَّرات في مستوطنات كريات شمونة وسعسع وأفيفيم ويرؤون والمنارة، وفي ثكنة دوفيف، والمقر المستحدَث لقيادة اللواء الغربي بثكنة يعرا.

وأضاف الحزب أنه “استهدف بصلية صاروخية كذلك قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا، التي تُعَد المقر الإداري لقيادة لواء غولاني”.

كما أكد أنه “استهدف بصلية صاروخية نوعية قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غربي مدينة ‏حيفا”.

وذكر أنه شن بسرب من ‏المسيَّرات الانقضاضية هجومًا على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة (الشييطت 13) في قاعدة عتليت جنوبي حيفا، حيث أصابت أهدافها بدقة.‏

ولفت الحزب إلى أنه استهدف بالصواريخ لمرتين متتاليتين مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم.

وأعلن الحزب أيضًا ‏”استهداف مستوطنتَي كريات شمونة وكتسرين بصليتين صاروخيتين” شمالي إسرائيل.