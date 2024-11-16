نسمة الغول.. كفيفة تقود مخيما يؤوي مئات النازحين بمنطقة الزوايدة في غزة (فيديو)

تضاعفت معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل والحصار المفروض على السكان، ومنهم الضريرة نسمة الغول التي تدير مركزًا للإيواء في منطقة الزوايدة وسط القطاع، ويضم الكثير من ذوي الإعاقة.

قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت نسمة منسقة مركز الإعاقة بالجامعة الإسلامية في غزة، وحصلت على درجة الدكتوراة في التفسير وعلوم القراَن. ومع ويلات الحرب، أصبحت نسمة تعاني الخوف والتوتر، فقررت أن تخوض تجربة العمل الإنساني في مخيمات النزوح، سواء على المستوي الخاص أو الإداري، وأن تخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مع استمرار الحرب.

وفي حديثها مع الجزيرة مباشر، قالت نسمة “الكثير من الناس بدون إعاقة تواجه صعوبة، فكيف لشخص يمتلك إعاقة ورأى الخوف والنزوح، وعدم وجود وسيلة نقل، وصعوبة العيش داخل الخيمة، وفقدان للخصوصية، وعدم توفر المواد الصحية والنظافة والمياه الصالحة للشرب؟ هذه الظروف من أصعب الأمور التي أعانيها كوني من ذوي الإعاقة البصرية”.

وأضافت “قمت بتشكيل فريق شبابي، ووضع هيكلية لبناء مخيم يتم من خلاله تقديم الخدمات للنازحين، وتوفير احتياجاتهم”.

وأعربت نسمة عن أمنيتها السفر إلى الخارج حتى تستكمل حلمها بالبحث، وأن تعمل بالجامعات الدولية، موضحة “كوني في قطاع غزة سأستمر في خدمة العائلات المهمشة وتقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة”.

وطالبت العالم بأن ينظر بعين الرحمة إلى هذه الفئة المهمشة، ويوفر لهم ما يحتاجونه في ظل الظروف القاسية التي يعانيها القطاع.

بدوره، أوضح حسين صيدم -مساعد نسمة- الدور التكاملي الذي يقوم به لتنفيذ ما تطمح إليه، قائلًا “أفكار الدكتورة نسمة جعلتها تتغلب على إعاقتها البصرية، حيث تجلب الأفكار وتخطط ونحن نساعدها في عملية التواصل وتنفيذ المهام، اليوم هي تقود أكثر من 677 خيمة منتعشة بالسلوك والانضباط”.

وأضاف “نسمة لديها القدرة على إدارة المخيم، وتشعر بحاجة النازحين من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المخيم، حيث تقدّم لهم المساعدة والإرشاد النفسي”.

وقالت النازحة رجاء حبيب “مع الأيام اتضح لنا أن الدكتورة نسمة تمتلك الإرادة والقدرات القوية جدًّا، وبالفعل تقدّم لنا الخدمات وتسمع شكاوى النازحين، وتجد الحل لكل مشكلة تواجهنا داخل الخيام”.

وأضافت “الدكتورة نسمة قامت بحل مشكلة المياه داخل المخيم، وأوجدت التكيات وحلقات القراَن والدعم النفسي، ودائمًا تسعى لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المخيم”.