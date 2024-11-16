هكذا خدع حزب الله القبة الحديدية قبل قصف قاعدة إسرائيلية (فيديو)

بث حزب الله اللبناني، اليوم السبت، مشاهد جديدة من قصفه لمواقع عسكرية داخل إسرائيل.

ونشر الحزب مشاهد قال إنها لاستهداف قاعدة “طيرة الكرمل” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا، وذلك بصاروخ “نصر 1”.

وبدأ المقطع المصوَّر باستطلاع جوي لهدف، وتجهيز منصات إطلاق الصواريخ من الجبهة اللبنانية.

وأطلق الحزب في البداية رشقة صاروخية قال إنها لإشغال الدفاعات الجوية الإسرائيلية (القبة الحديدية)، ثم أطلق رشقتين من صواريخ “نصر 1″، وهو صاروخ يحمل رأسًا حربيًّا متفجرًا وزنه 100 كيلوغرام، ويصل مداه إلى 100 كيلومتر.

وتضمَّن المقطع الذين نشره الحزب مشاهد وثقها إسرائيليون، تؤكد سقوط الصواريخ داخل إسرائيل.

وعبر بيانات منفصلة ومقتضبة، أعلن الحزب تنفيذ 15 عملية حتى مساء اليوم السبت، من بينها قصف مستوطنات إسرائيلية ومواقع عسكرية، إضافة إلى التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة جنوبي لبنان.

وفي شمال حيفا، حيث تقع نهاريا بالجليل الغربي، كشفت مشاهد تضرُّر أحد المنازل، بينما تحقق أجهزة الأمن الإسرائيلية مما إذا كانت الإصابة بسبب شظايا صواريخ اعتراضية أو بسبب صواريخ ومسيَّرات أُطلِقت من لبنان.