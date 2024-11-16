هولندا.. انزعاج بين الأوساط الأمنية إثر محاولة إسرائيل التأثير على السياسة الداخلية للبلاد

أرسلت إسرائيل تقريرا خاصا إلى نواب البرلمان الهولندي قبل جلسة برلمانية بشأن الاعتداءات ضد جماهير نادي مكابي تل أبيب لكرة القدم في أمستردام.

وأدى ذلك إلى حالة من الانزعاج بين الأوساط الأمنية الهولندية، جراء محاولة إسرائيل التأثير على السياسة الداخلية للبلاد.

وذكرت صحيفة (دي فولكس كرانت)، إحدى كبريات الصحف الهولندية، أن وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية أرسلت تقريرًا خاصًا إلى النواب قبل جلسة برلمانية بشأن أعمال العنف التي أثارها مشجعو مكابي.

وجاء في التقرير الإسرائيلي أن المنظمات الهولندية المشاركة في الأحداث المذكورة كانت مرتبطة بحركة حماس.

انزعاج هولندي

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى من الوحدات الأمنية قولها إن التدخل الإسرائيلي في السياسة الداخلية الهولندية كان وضعًا غير مرغوب فيه، وأن التقرير المذكور كان مصدر قلق على أعلى مستوى بيروقراطي في الوزارات العاملة بمجال الأمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم وزارة الداخلية رفض الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتدخّل الإسرائيلي، في حين ذكر المتحدث باسم جهاز التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن أنهم اطلعوا على التقرير الإسرائيلي ولكن لا يريدون التعليق على مضمونه الآن.

مصدر غير محايد

ونقلت الصحيفة عن الخبير الأمني ​​بمعهد كلينجينديل، كوين آرتسما قوله “على المرء أن يكون حذرا بشأن مثل هذه التقارير التي يبدو أنها معدة على عجل ومن مصدر غير محايد”، في إشارة إلى التقرير الخاص الإسرائيلي.

وكانت النائبة البرلمانية كارولين فان دير بلاس، قد وجهت سؤالا إلى رئيس الوزراء ديك شوف، خلال الجلسة، بشأن الادعاءات الواردة في التقرير الإسرائيلي المذكور.

كما استند النائب كريس ستوفر إلى التقرير الإسرائيلي، في مقترحه الذي قدمه إلى البرلمان، لإدراج المنظمات الهولندية التي تعتبرها إسرائيل مؤيدة لحماس على قائمة العقوبات وإعلانها “تنظيمات إرهابية”.

الرواية الرسمية ورواية الإعلام الغربي بشأن أحداث #أمستردام تواجهها شهادات عيان عن شغب مشجعي النادي الإسرائيلي #هاشتاج #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/VXJ1kyuL1Q — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 9, 2024

وفي 7 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أثارت أعمال شغب فجرتها هتافات عنصرية لمشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي ضد العرب والفلسطينيين خلال مباراتهم ببطولة الدوري الأوربي مع فريق أياكس الهولندي في أمستردام غضبا واسعا من الجماهير الأوربية، وأعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الشعبي بأوربا.

وبعد المباراة التي انتهت بنتيجة 5 – 0 لصالح أياكس، وقعت توترات فجرتها هتافات عنصرية ونابية أطلقها مشجعو الفريق الإسرائيلي ضد فلسطين والعرب، وفوضى وتخريب واعتداء على العلم الفلسطيني وتمزيقه، واستفزاز سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي.

وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل جماهير النادي الإسرائيلي يتباهون بقتل الأطفال في غزة، مرددين عبارة “لا توجد مدرسة في غزة لأنه لم يعد هناك أطفال”.