إسرائيل تعلن مقتل أحد جنودها برصاص قناص شمالي قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده في معارك شمالي قطاع غزة أمس السبت.

وقال الجيش، في بيان، إن الرقيب أول (احتياط) عِدان كينان، البالغ من العمر 21 عاما، من كتيبة نحشون (90) لواء كافير، قُتل برصاص قناص في جباليا أمس السبت.

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن كينان قُتل السبت برصاص قناص في ضواحي جباليا بالقرب من بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وبمقتله، ارتفعت الحصيلة المعلَنة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 796 ضابطا وجنديا، بينهم 374 منذ الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما ارتفع عدد المصابين إلى 5361 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023، بينهم 2433 منذ اجتياح غزة، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك، في حين تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية على جباليا والمناطق المحيطة فيها شمالي قطاع غزة منذ الخامس من أكتوبر الماضي.

لحظة قنص المقاومة الفلسطينية للقناص عيدان كينان، من لواء كفير، أثناء وجوده فوق أحد المنازل بالقرب من منطقة نتساريم شمال قطاع غزة. يقول رفاقه إن عيدان كان قناصاً ماهراً وقد قتل العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة. وكانت نهايته على يد قناص فلسطيني، حيث أصاب رأسه وقسمه إلى قسمين… pic.twitter.com/Tp9HWuPPXq — Tamer | تامر (@tamerqdh) November 17, 2024

قنص جندي

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس السبت عبر قناتها على تليغرام، بيانا قالت فيه “تمكن مجاهدو القسام بالاشتراك مع مجاهدي كتائب الأنصار من قنص جندي صهيوني جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”.

وترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 43799 شهيدا و103601 مصاب معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 35 شهيدا و111 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.