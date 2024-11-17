إصابة مستوطن وأضرار كبيرة لمبان وحرائق بالمزارع في الجليل الأعلى جراء صواريخ حزب الله (فيديو)

أصيب مستوطن بجروح واندلعت حرائق وتضررت منازل ومركبات، مساء الأحد، في بلدات الجليل الأعلى شمالي إسرائيل ومنطقة الكرمل وسط حيفا، جراء صواريخ أطلقها (حزب الله) اللبناني.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت محاولات اعتراض الصواريخ وانفجار بعضها من قِبل القبة الحديدية الإسرائيلية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن شخصا أصيب بجروح طفيفة، جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان، في الجليل الأعلى.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان، أنه رصد إطلاق قرابة 15 صاروخًا من جنوب لبنان نحو مستوطنات الجليل الأعلى، وادعى اعتراض بعضها، فيما سقطت الأخرى في مناطق مفتوحة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال اعتراض مسيّرة أطلقت من الشرق جنوب تل أبيب، بالإضافة إلى رصد نحو 15 صاروخا أُطلقت من لبنان تجاه عكا ومنطقة خليج حيفا، فيما أعلن (حزب الله) استهداف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا.

وسقطت طائرة مسيّرة في مدينة يفنه جنوب تل أبيب، التي تعد أبعد نقطة مستهدفة داخل إسرائيل، فيما ادعى جيش الاحتلال اعتراضها.

جاء ذلك عقب تفعيل الإنذارات لأول مرة في المدينة منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن طائرة مسيّرة سقطت في منطقة مفتوحة في يفنه وشوهد الدخان يتصاعد من المكان.

وأشارت صحيفة “معاريف” إلى أن الطائرة المسيّرة أُطلقت من جهة الشرق، في إشارة إلى العراق.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، برصد إطلاق نحو 15 صاروخا من لبنان تجاه عكا ومنطقة خليج حيفا، سقط أحدها داخل منزل.