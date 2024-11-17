إعلان حالة التأهب في إسرائيل بعد سقوط طائرة مسيَّرة جنوب تل أبيب (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، سقوط طائرة مسيَّرة في مدينة يفنه جنوب تل أبيب، وتفعيل الإنذارات لأول مرة في المدينة منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي تُعَد أبعد نقطة مستهدَفة داخل إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن طائرة مسيَّرة سقطت بمنطقة مفتوحة في يفنه، وشوهد الدخان يتصاعد من المكان.

وأشارت صحيفة معاريف إلى أن الطائرة المسيَّرة أُطلِقت من جهة الشرق، في إشارة إلى العراق.

وقال موقع سروغيم العبري “سُمعت صفارات الإنذار في الدقائق الأخيرة بمدينتَي يفنه ونيس تسيونا، نتيجة تسلل طائرة مسيَّرة”.

وأضاف “لأول مرة منذ بداية الحرب، تم تفعيل حالة التأهب في يفنه ونيس تسوينا، وهذه أبعد نقطة تم فيها إطلاق الإنذارات بسبب تسلل طائرة مسيَّرة”.

حزب الله يستهدف محطة غاز لجيش الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني، مساء السبت، أنه استهدف برشقات صاروخية للمرة الأولى محطة غاز نيشر التابعة للجيش الإسرائيلي، وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 40 كيلومترًا، جنوب شرق ‏مدينة حيفا.

وذكر حزب الله أنه استهدف بالتزامن مع استهدافه محطة الغاز قاعدة حيفا التقنية (تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وتضم كلية تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو)، وقاعدة حيفا البحرية (تابعة لسلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولًا من الزوارق الصاروخية والغواصات).

كما استهدف قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي)، وقاعدة طيرة الكرمل (تضم فوج وكتيبة نقل المنطقة الشمالية، إضافة إلى قاعدة لوجستية بحرية).

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له رصد نحو 10 قذائف صاروخية أُطلِقت من الأراضي اللبنانية اتجاه مدينة حيفا، حيث أصابت عددًا من المباني بشكل مباشر.

وأضاف أن سقوط الصواريخ على المباني في حيفا تسبب بأضرار مادية كبيرة.

وأشار البيان إلى أن سلاح الجو نجح في اعتراض صواريخ أخرى أُطلِقت من الأراضي اللبنانية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان آخر رصد إطلاق نحو 45 صاروخًا من لبنان اتجاه منطقة خليج حيفا والجليل (شمال).