سياسة|لبنان

الجيش اللبناني يعلن استشهاد جنديين في استهداف إسرائيلي مباشر جنوبي البلاد

قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان
قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان (أسوشيتد برس)
17/11/2024-|آخر تحديث: 17/11/202406:57 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، استشهاد جنديين في غارة إسرائيلية، متّهمًا جيش الاحتلال بأنه استهدف بشكل مباشر موقعا عسكريا تابعا له جنوبي لبنان.

وقال بيان للجيش اللبناني “استهدف العدو الإسرائيلي مركزا للجيش بشكل مباشر في بلدة (تل الماري – حاصبيا) ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة 3 آخرين، أحدهم في حالة حرجة”.

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وأفاد بيان آخر “باستشهاد عسكري ثان كان قد أصيب نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش بشكل مباشر في بلدة تل الماري- حاصبيا”.

ومن المرجح أن العسكري الشهيد هو أحد الجرحى الثلاثة الذين أصيبوا في الغارة، وأعلن الجيش اللبناني في وقت سابق أنه في حالة حرجة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية الراهنة على لبنان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الجيش اللبناني مرارا استشهاد وإصابة ضباط وجنود في غارات إسرائيلية.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الجيش إن 3 من جنوده استشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف آلية تابعة له في قضاء بنت جبيل (جنوب).

وقدمت بيروت شكاوى عدة إلى مجلس الأمن الدولي، لكن إسرائيل تحظى بحماية حليفتها الولايات المتحدة، التي تمتلك سلطة النقص (الفيتو) في المجلس.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3452 شهيدا و14 ألفا وو664 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى، مساء السبت.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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