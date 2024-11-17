القسام تقنص وتستهدف جنودا إسرائيليين متحصنين في مبنى شمال غربي مدينة غزة (فيديو)

استهدفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، تجمعا لقوات الاحتلال احتموا في أحد المباني شمال قطاع غزة.

وبثت القسام، اليوم الأحد، مشاهد قالت إنها لقنص واستهداف قوات إسرائيلية متحصنة في عمارة سكنية في محيط منطقة الخزندار شمال غربي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد قيام مقاتلي القسام برصد تحركات الجنود داخل الهدف، ثم استهدافهم بقذيفة مضادة للأفراد.

كما تضمنت المشاهد لحظة قنص جندي إسرائيلي كان قد صعد إلى أدوار علوية في أحد المنازل المدمرة، دون ارتدائه لدروعه العسكرية.

وفي وقت سابق الأحد، نشرت كتائب القسام، مقطعًا مصوَّرًا لاستهداف ناقلة جند وجرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفتي “الياسين 105” قرب الدوار الغربي لبيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وعبر بيانات مقتضبة، قالت القسام إن مقاتليها استهدفوا دبابتين إسرائيليتين من نوع “ميركافا” وجرافة من نوع “D9” بقذائف الياسين 105، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي مخيم البريج أيضًا، استهدف مقاتلو القسام جرافتين عسكريتين من نوع “D9” بقذيفتي “تاندوم”.

وتأتي عمليات القسام الجديدة اليوم الأحد، بعد أكثر من 13 شهرًا من العدوان الإسرائيلي المدمر والمتواصل على غزة.