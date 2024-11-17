اللحظات الأولى لسقوط قنبلتين مضيئتين في منزل نتنياهو (فيديو)

أفادت أجهزة الأمن الإسرائيلية، مساء السبت، بأن قنبلتين ضوئيتين سقطتا أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لم يكن موجودًا في قيساريا بوسط البلاد.

وقالت الشرطة وجهاز الاستخبارات الداخلية (شين بيت) في بيان إن “قنبلتين ضوئيتين سقطتا في الباحة أمام منزل رئيس الوزراء”، موضحَين أن نتنياهو وأفراد عائلته لم يكونوا في المنزل عند وقوع هذا الحادث “الخطير”، وفق وصفهم.

وأضافت الشرطة في بيان “قرب الساعة 19:30 بتوقيت تل أبيب (17:30 بتوقيت غرينتش)، تم رصد قنبلتَي إضاءة جرى إطلاقهما بالقرب من منزل رئيس الوزراء في قيساريا، حيث سقطتا في ساحته”.

وتابعت “توجد قوات من الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) في مكان الحادث”.

وأشارت الشرطة إلى أنها فتحت تحقيقًا مشتركًا مع جهاز الشاباك، حيث يدور الحديث عن “حادث خطير ويشكل تصعيدًا خطيرًا، وبناءً عليه سيتم اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) إن الحادث لم يسفر عن وقوع أضرار.

ولم تذكر الشرطة أو إذاعة الجيش مصدر إطلاق القنبلة اتجاه منزل نتنياهو.

وفي 19 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال مكتب نتنياهو إن طائرة مسيَّرة أُطلِقت من لبنان استهدفت منزل نتنياهو في قيساريا، تبناها حزب الله لاحقًا.

ولم يكن نتنياهو وعائلته في المنزل حينها، ولم تنطلق صفارات الإنذار بالمنطقة تزامنًا مع الحادث.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن التحريض على نتنياهو تخطى كل حد، لافتًا إلى أن إلقاء قنابل ضوئية على بيت رئيس الوزراء يُعَد تجاوزًا للخطوط الحمراء.

وأضاف بن غفير “اليوم قنبلة ضوئية وغدًا إطلاق نار”.

من جانبه، أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إطلاق قنابل ضوئية على منزل نتنياهو، مطالبًا الشرطة بإلقاء القبض على الفاعلين ومحاسبتهم.