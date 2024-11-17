بصواريخ نوعية.. حزب الله يكشف عن عملية تسببت بإصابات وقطع للكهرباء في حيفا (فيديو)

بث (حزب الله) اللبناني، اليوم الأحد، مشاهد جديدة من قصفه لقواعد عسكرية داخل إسرائيل.

ونشر الحزب مشاهد قال إنها لاستهداف قواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في منطقتي حيفا والكرمل شمالي إسرائيل، وذلك عبر صواريخ “نصر 1″ و”فجر 5”.

وأظهرت المشاهد قيام الحزب بمسح جوي عبر المسيّرات للمناطق المستهدفة قبل قصفها برشقات صاروخية، مساء أمس السبت.

واستهدف الحزب، قاعدة حيفا التقنية، وقاعدة حيفا البحرية، وقاعدة ستيلا ماريس، وقاعدة طيرة الكرمل، وقاعدة نيشر.

وأرفق الحزب في “الفيديو” لقطات من “كاميرا” الإسرائيليين توثق الدمار، وتصاعد الدخان في حيفا.

ويحمل صاروخ “نصر 1” رأسًا حربيًّا متفجرًا وزنه 100 كيلو غرام، ويصل مداه إلى 100 كيلو متر، فيما يصل مدى صاروخ “فجر 5” إلى 75 كيلو مترا، ويحمل رأسا متفجرا وزنه 175 كيلو غراما.

وأمس السبت، كشفت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إصابة 5 أشخاص على الأقل وتضرر عدد من المباني في مدينة حيفا، إثر رشقة صاروخية أُطلقت من لبنان.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة محاولات لاعتراض الصواريخ في سماء مدينة حيفا، وسقوط شظايا على الأرض وفي المياه.

كما تضررت أبنية وسيارات جراء القصف، وذكرت إذاعة الجيش أن كنيسًا من بين المباني المتضررة، فيما قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن التيار الكهربائي انقطع في بعض مناطق مدينة حيفا جراء القصف.