ترامب يرشح كريس رايت لمنصب وزير الطاقة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ترشيح كريس رايت، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات بقطاع النفط والغاز والمدافع القوي عن استخدام الوقود الأحفوري، وزيرا للطاقة.

وقال ترامب في بيان أمس السبت “بصفته وزيرا للطاقة، سيكون كريس قائدا أساسيا، يحفز الابتكار ويقلص الإجراءات الإدارية، ويدشن عصرا ذهبيا جديدا من الرخاء الأمريكي والسلام العالمي”.

وسيكون رايت أيضا عضوا في مجلس الطاقة الوطني الجديد الذي أعلن الرئيس المنتخب إنشاءه أول أمس الجمعة، وستكون مهمة المجلس “الإشراف على المسار نحو هيمنة الولايات المتحدة على الطاقة”.

وحظي ترشيح رايت بدعم شركات القطاع النفطي، وفق صحيفة فاينانشال تايمز.

ويدير رايت شركة ليبرتي إنرجي، وهي شركة لخدمات الحقول النفطية مقرها دنفر أسَّسها عام 2011، ومتخصصة في التكسير الهيدروليكي، وهي طريقة ملوثة لاستخراج المواد الهيدروكربونية.

ومن المتوقع أن يدعم رايت خطة ترامب لزيادة إنتاج النفط والغاز إلى أقصى حد، والسعي إلى إيجاد سبل لزيادة معدل توليد الكهرباء التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الطلب عليها لأول مرة منذ عقود.

وفي منشور له على حسابه في موقع “لينكد إن” قبل عام، قال رايت المشكك في التغير المناخي “لا توجد أزمة مناخية، كما أننا لسنا في خضم تحول في قطاع الطاقة”.

وانتقد كذلك مصطلح “التلوث الكربوني” لأن كل حياة تعتمد على ثاني أكسيد الكربون، رافضا أيضا مصطلحَي “الطاقة النظيفة والطاقة القذرة” لأنه يرى أن “كل مصادر الطاقة لها تأثيرات إيجابية وسلبية على العالم”.

ومن المرجَّح أيضا أن يشارك رايت الرئيس المنتخب الرأي في معارضته للتعاون العالمي في مكافحة تغير المناخ، إذ سبق أن وصف ناشطي تغير المناخ بأنهم مثيرون للقلق، وشبَّه جهود الديمقراطيين لمكافحة الاحتباس الحراري العالمي بأنها شيوعية على النمط السوفيتي.

ويكتب رايت، الذي لا يتمتع بأي خبرة سياسية، كثيرا عن الحاجة إلى زيادة إنتاج الوقود الأحفوري لانتشال الناس من براثن الفقر.

وبرز اسم رايت بين المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط والغاز، بوصفه صاحب أسلوب جريء في اتخاذ المواقف والقرارات، ويصف نفسه بأنه مهووس بالتكنولوجيا

وأضاف ترامب في بيانه أن رئيس شركة ليبرتي إنرجي “رجل أعمال رائد في مجال الطاقة، عمل في مجالات الطاقة النووية والشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والنفط والغاز”.

وتابع الرئيس المنتخب “الأهم من ذلك، كان كريس أحد الرواد الذين ساعدوا في إطلاق ثورة الزيت الصخري الأمريكية التي غذّت استقلالية الطاقة الأمريكية، وحولت أسواق الطاقة العالمية والجغرافيا السياسية”.

I am honored and grateful for the opportunity from @realDonaldTrump to serve our country as U.S. Secretary of Energy. My dedication to bettering human lives remains steadfast, with a focus on making American energy more affordable, reliable, and secure. Energy is the lifeblood… pic.twitter.com/IfjMQw9xKi

— Chris Wright (@ChrisAWright_) November 16, 2024