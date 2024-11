تقارير تكشف سبب عدم سفر الرئيس الإسرائيلي إلى أذربيجان.. ما علاقة تركيا؟

كشفت وكالة الأنباء الأذرية “كاليبر”، اليوم الأحد، ما وصفته بأنه “الأسباب الحقيقية” وراء امتناع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن السفر إلى باكو لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ “كوب 29”.

وكان مكتب الرئاسة في إسرائيل، أمس السبت، أعلن أن هرتسوغ لن يحضر المؤتمر “لأسباب أمنية” دون الكشف هذه الأسباب.

وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأذرية، لوكالة الأنباء “كاليبر”، إن قرار عدم سفر الرئيس الإسرائيلي لباكو لا علاقة له بالأمن.

وأوضح أن عدم سفر هرتسوغ يعود إلى أن تركيا فرضت حظرًا على استخدام الرئيس الإسرائيلي مجالها الجوي.

ونفى المصدر أن تشكل أذربيجان أي تهديد أمني لأي مسؤول رسمي، لافتًا إلى أن الرئيس الإسرائيلي نفسه قام بزيارة باكو في مايو/أيار الماضي، كما سبق وزارها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عام 2016.

Türkiye rejected Israeli President Isaac Herzog's request to use Turkish airspace for his plane to travel to Baku to attend COP29 climate summit; later Israeli media quoted Herzog as saying he cancelled the trip due to “security concerns” – AA pic.twitter.com/xv91GJYdoU

— TRT World Now (@TRTWorldNow) November 17, 2024