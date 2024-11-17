تقارير تكشف سبب عدم سفر الرئيس الإسرائيلي إلى أذربيجان.. ما علاقة تركيا؟

كشفت وكالة الأنباء الأذرية “كاليبر”، اليوم الأحد، ما وصفته بأنه “الأسباب الحقيقية” وراء امتناع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن السفر إلى باكو لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ “كوب 29”.

وكان مكتب الرئاسة في إسرائيل، أمس السبت، أعلن أن هرتسوغ لن يحضر المؤتمر “لأسباب أمنية” دون الكشف هذه الأسباب.

وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأذرية، لوكالة الأنباء “كاليبر”، إن قرار عدم سفر الرئيس الإسرائيلي لباكو لا علاقة له بالأمن.

وأوضح أن عدم سفر هرتسوغ يعود إلى أن تركيا فرضت حظرًا على استخدام الرئيس الإسرائيلي مجالها الجوي.

ونفى المصدر أن تشكل أذربيجان أي تهديد أمني لأي مسؤول رسمي، لافتًا إلى أن الرئيس الإسرائيلي نفسه قام بزيارة باكو في مايو/أيار الماضي، كما سبق وزارها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عام 2016.

Türkiye rejected Israeli President Isaac Herzog's request to use Turkish airspace for his plane to travel to Baku to attend COP29 climate summit; later Israeli media quoted Herzog as saying he cancelled the trip due to “security concerns” – AA pic.twitter.com/xv91GJYdoU — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 17, 2024

وأشار المصدر إلى أنه كانت بالفعل تجرى مفاوضات مكثفة عبر قنوات دبلوماسية خلال الفترة الماضية لعبور الرئيس التركي، لكنها باءت بالفشل.

في سياق متصل، أكدت وكالة الأناضول التركية، نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن أنقرة رفضت طلبًا بشأن السماح لطائرة الرئيس الإسرائيلي، بالعبور من مجالها الجوي.

ويرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب مرات عدة بوقف الحرب وإيصال المساعدات للقطاع، وقرر وقف التبادل التجاري مع إسرائيل، والمقدر بمليارات الدولارات.

وكان من المقرر أن يشارك هرتسوغ في القمة الدولية التي تضم قادة من مختلف أنحاء العالم، على أن تكون زيارته لأذربيجان قصيرة، وتقتصر على بضع ساعات فقط.

وانطلق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29)، في العاصمة الأذرية باكو، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى 22 من الشهر ذاته.