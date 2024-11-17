تقرير: الجيش الإسرائيلي يرسل 7 آلاف طلب تجنيد للحريديم

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي سيصدر، اليوم الأحد، 7000 أمر استدعاء لعمليات التجنيد لليهود المتشددين (الحريديم)، وذلك بعد إعلان وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس أنه سيسمح بإرسال الأوامر.

ونشرت صحيفة “ياد نعمان” اليهودية المتشددة، صباح اليوم، تعليمات لأعضاء المدرسة الدينية بعدم الحضور إلى مكاتب التجنيد على الإطلاق، وجاء في البيان “يجب ألا تتعاونوا مع السلطات التي أعلنت الحرب على عالم التوراة”،

كما نشرت صحيفة “هاسيديك هيرالد” انتقادًا لوزير الدفاع، جاء فيه “حقيقة أن كاتس يواصل العملية التي تمت مناقشتها سابقًا بفشل ذريع يسبب خيبة الأمل والفزع”.

وأعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه سيسمح بإرسال الأوامر إلى اليهود الحريديم، وفقًا لما قرره سلفه يوآف غالانت، وهو ما يتعارض مع الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الأحزاب الحريدية.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه جرى افتتاح دورات تدريبية جديدة للحريديم في الفصل الدراسي الحالي. وكان المستهدَف من تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي في الدورة السابقة 1300 شخص، تم تجنيد نحو 900 فعليًّا.

لابيد يهاجم الحريديم

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى حرمان الحريديم من الميزانيات المخصَّصة لهم، وكذلك الحصول على جوازات سفر، والذهاب إلى منطقة أومان الأوكرانية، حال رفضهم التجنيد.

وقال لابيد على حسابه بمنصة إكس “التعليمات الموجهة إلى أعضاء المعاهد الدينية وصمة عار وطنية وإهانة للمقاتلين ودعوة علنية لخرق القانون”.

ההוראה לבני הישיבות היא חרפה לאומית, עלבון ללוחמים וקריאה פומבית לעבור על החוק pic.twitter.com/QLuCwvwExD — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) November 17, 2024

وقال لابيد في تصريحات أدلى بها صباح الأحد لإذاعة الجيش الإسرائيلي “تجنيد الحريديم هو مسألة قيم، وعليهم أن يتجندوا”.

وأضاف “إذا لم يفعلوا ذلك فلن يحصلوا على ميزانيات، ولن يحصلوا على جوازات سفر، ولن يتمكنوا من السفر إلى أومان (الأوكرانية). لقد حان الوقت لكي تتصرف إسرائيل كدولة وليس كفرع من فروع جولدكنوبف”.

ראש האופוזיציה @yairlapid תוקף אצל @efitriger: “גיוס חרדים זה עניין ערכי, הם צריכים להתגייס ואם לא – שלא יקבלו תקציבים ולא יקבלו דרכון ולא יוכלו לטוס לאומן. הגיע הזמן שישראל תתנהל כמו מדינה ולא כמו סניף של גולדקנופף. אחרי 7.10 הם לא יכולים להמשיך לשבת בישיבות” pic.twitter.com/R8vujIYbTM — גלצ (@GLZRadio) November 17, 2024

ويسافر آلاف الحريديم سنويًّا إلى مدينة أومان في أوكرانيا بمناسبة عيد رأس السنة العبرية (روش هشانا) لزيارة قبر الحاخام نحمان أحد زعمائهم الروحيين.

الحريديم والتجنيد

يعارض المتدينون اليهود الخدمة بالجيش الإسرائيلي، رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في يونيو/ حزيران الماضي بفرض التجنيد عليهم أسوة بباقي الإسرائيليين.

وتطالب أحزاب في الائتلاف الحكومي بسن قانون جديد، لضمان استمرار تهرُّب نحو 60 ألف يهودي متدين كل عام من الخدمة العسكرية، وسط رفض المعارضة.

وتدفع الأحزاب الدينية الشريكة بالحكومة لاعتماد قانون بالكنيست يسمح بإعفاءات واسعة للحريديم من الخدمة العسكرية، وتطلق عليه المعارضة اسم قانون التهرب.