زوجة لولا دي سيلفا تهين إيلون ماسك في مناسبة لمجموعة العشرين

وجهت سيدة البرازيل الأولى جانجا لولا دا سيلفا إهانات إلى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال مناسبة اجتماعية لمجموعة العشرين، أمس السبت.

وكانت جانجا تتحدث عن الحاجة إلى تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي للحد من المعلومات المضللة. وبينما كانت تتحدث انطلق بوق سفينة، فقالت مازحة “أعتقد أنه إيلون ماسك”، ثم أضافت “أنا لست خائفة منك، اذهب إلى الجحيم يا إيلون ماسك”.

وردَّ ماسك، مالك شبكة التواصل الاجتماعي (إكس)، على مقطع مصوَّر لتصريحاتها بنشر رسم (إيموجي) ضاحك بصوت عالٍ. وأضاف في منشور آخر “سيخسرون الانتخابات القادمة”، في إشارة إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وكانت زوجة الرئيس تتحدث في مناسبة أقيمت قبل قمة ريو دي جانيرو لمجموعة العشرين التي تضم أكبر الدول، والمقرر انعقادها يومي الاثنين والثلاثاء.

وحجبت البرازيل منصة إكس لمدة شهر هذا العام بسبب تقاعسها عن تعيين ممثل قانوني في البلاد، وتجاهل أوامر المحكمة بحظر الحسابات المتهمة بنشر “أخبار كاذبة” ورسائل الكراهية.

مجموعة العشرين

مجموعة العشرين منبر لعشرين عضوا يمثلون أكبر الاقتصادات في العالم، تأسست عام 1999، عقب الأزمات الاقتصادية نهاية التسعينيات.

يُعقد اجتماع سنوي تستضيفه إحدى الدول الأعضاء، وتناقش فيه القضايا الراهنة، وتقترح المجموعة حلولا في الجوانب المالية والجيوسياسية وغيرها من القضايا التي تشغل العالم.

ضمت مجموعة العشرين 19 بلدا، هي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبمشاركة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورئاسة الاتحاد الأوروبي ورئيسَي اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) ولجنة التنمية (DC).

ويمثل منتسبو مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، أي بما يُقدَّر بـ85% من إجمالي الناتج المحلي. وعُقدت قمة مجموعة العشرين الماضية، بالعاصمة الهندية نيودلهي، في 9 من سبتمبر/أيلول 2023.

ولا تُعَد المجموعة منظمة دولية، وليست لها هياكل إدارية خاصة بها، ولا أمانة دائمة لأعضائها، بل تتم رئاستها بالتناوب سنويا، وتُدعى دول عدة ضيفة للانضمام إلى الاجتماعات، من أبرزها دولة إسبانيا المدعوة دائما.