سرايا القدس تقصف موقع “الفجة” الإسرائيلي وتتصدى للقوات المتوغلة في غزة (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة من معركة “طوفان الأقصى” ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت سرايا القدس، اليوم الأحد، مشاهد قالت إنها لقصف مرابض مدفعية في موقع “فجة” العسكري الإسرائيلي، شرقي قطاع غزة، وذلك بصواريخ 107.

وعبر بيانين مقتضبين، قالت سرايا القدس إن مقاتليها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة بالقرب من الدوار الغربي غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، اليوم الأحد، وذلك عبر تفجير عبوة من نوع (ثاقب) شديدة الانفجار -مجهزة مسبقا-.

وأكد الجناح العسكري لحركة الجهاد أن مقاتليه خاضوا، مساء اليوم، اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة في منطقة الحطبية غرب بيت لاهيا.

وتأتي عملية قصف مواقع عسكرية خارج قطاع غزة، بعد أكثر من 13 شهرًا من العدوان الإسرائيلي المدمر والمتواصل على غزة.