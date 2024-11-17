كتائب القسام تستهدف دبابتين وآليات للاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة (فيديو)

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قنصت جنديا واستهدفت دبابتين وآليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام، اليوم الأحد، مقطعًا مصورًا لاستهداف ناقلة جند وجرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفتي “الياسين 105” قرب الدوار الغربي لبيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام قنص جندي إسرائيلي وإصابته إصابة مباشرة في منطقة الخزندار شمال غرب مدينة غزة، أمس السبت.

كما قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابتين من نوع “ميركافا” و3 جرافات عسكرية من نوع “دي 9” بقذائف “الياسين 105” و”تاندوم”، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، مقتل ضابط برتبة نقيب وجندي من كتيبة (نحشون) التابعة للواء كفير في معارك شمالي قطاع غزة، اليوم الأحد، مضيفا أن الضابط القتيل هو قائد فصيلة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه ابن شقيق رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت الذي قتل ابنه في الحرب.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن الجيش مقتل جندي من الكتيبة نفسها في المعارك شمالي غزة، أمس السبت.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن الجندي قُتل السبت برصاص قناص في ضواحي جباليا بالقرب من بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وحسب البيانات المعلنة من قبل جيش الاحتلال، قتل 796 عسكريا في قطاع غزة ولبنان، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.