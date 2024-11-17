للمرة الثالثة في أسبوع.. إطلاق صواريخ من شمال غزة اتجاه إسرائيل (فيديو)

أظهر مقطع مصوَّر متداول عملية اعتراض صاروخ أُطلِق من شمالي قطاع غزة في سماء سديروت، في وقت سابق السبت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخين أُطلِقا من شمالي قطاع غزة نحو سديروت.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن هذه هي المرة الثالثة خلال أسبوع، التي يرصد فيها الجيش إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، قصف مستوطنة “سديروت” برشقة صاروخية.

وفي السياق، عرضت كتائب القسام مقطعًا يُظهر استهداف آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ويُظهر المقطع استهداف 3 دبابات وناقلة جند مدرعة و3 جرافات عسكرية من نوع “دي 9” باستخدام عبوة العمل الفدائي وقذائف “الياسين 105″ و”التاندوم”.

ويشن جيش الاحتلال عملية عسكرية عنيفة في شمالي قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بهدف فصل محافظة شمال غزة عن بقية القطاع، وتهجير سكان المحافظة إلى جنوبي القطاع.

وتسببت العملية في استشهاد وإصابة المئات، وتدمير مناطق واسعة من المحافظة التي تضم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

وفي وقت سابق السبت، نشرت كتائب القسام مقطعًا لعملية مشتركة مع كتائب الأنصار لقنص جندي إسرائيلي في جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 795 عسكريًّا خلال المعارك في قطاع غزة ولبنان، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.