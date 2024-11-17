منهم ابن شقيق آيزنكوت.. جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك شمالي قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي في المعارك شمالي قطاع غزة، ليصل عدد قتلاه الذين أعلن عنهم، اليوم الأحد، إلى 3 عسكريين.

وقال الجيش في بيان إن الضابط والجندي من كتيبة (نحشون) التابعة للواء كفير، مضيفا أن الضابط برتبة نقيب وهو قائد فصيلة.

من جانبها، ذكرت “القناة 12” الإسرائيلية أن الضابط القتيل، هو ابن شقيق الوزير السابق في مجلس الحرب ورئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت الذي قتل ابنه خلال الحرب.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن الجيش مقتل جندي من الكتيبة نفسها في المعارك شمالي غزة، أمس السبت.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن الجندي قُتل، السبت، برصاص قناص في ضواحي جباليا بالقرب من بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

من جانبها، قالت صحيفة “هآرتس” إن 27 ضابطا وجنديا قتلوا في المعارك في شمالي قطاع غزة منذ بدء العملية البرية الأخيرة في جباليا في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب البيانات المعلنة من قبل جيش الاحتلال، قتل 798 عسكريا في قطاع غزة ولبنان، منذ أكتوبر 2023.