مواصفات صاروخ “فجر 5” الذي استخدمه حزب الله للمرة الأولى منذ 2006 (فيديو)

عرض (حزب الله) اللبناني مقطعا مصورا عن مواصفات صاروخ “فجر 5” النوعي الذي استخدمه في قصف قواعد إسرائيلية عدة في منطقتي حيفا والكرمل.

وحسب المقطع، يصل مدى صاروخ “فجر 5” إلى 75 كيلو مترا، ويحمل رأسا متفجرا وزنه 175 كيلو غراما.

وقال (حزب الله) إن الصاروخ يستخدم في قصف التجمعات والحشود خلف خطوط الجبهة، مضيفا أنه يمكن إطلاقه من منصات ثابتة أو متحركة.

وأشار إلى أن الصاروخ دخل الخدمة خلال حرب عام 2006.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، نشر (حزب الله) مشاهد قال إنها لاستهداف قواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في منطقتي حيفا والكرمل، شمالي إسرائيل، بصواريخ “نصر 1″ و”فجر 5”.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها (حزب الله) استخدام صاروخ “فجر 5” خلال المواجهة الحالية.

وقال (حزب الله)، أمس السبت إنه استخدم صواريخ نوعية، دون أن يكشف عنها، في قصف القواعد التالية:

قاعدة حيفا التقنية

تتبع لسلاح الجو، وتضم كلية تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو، تقع على بعد 35 كيلو مترا من الحدود اللبنانية شرق مدينة حيفا.

قاعدة حيفا البحرية

تتبع لسلاح البحرية، وتضم أسطولًا من الزوارق الصاروخية والغواصات، تقع على بعد 35 كيلو مترا من الحدود اللبنانية شمال مدينة حيفا.

قاعدة ستيلا ماريس

قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي. تقع على بعد 35 كيلو مترا من الحدود اللبنانية شمال غرب مدينة حيفا.

قاعدة طيرة الكرمل

تضم فوج وكتيبة نقل المنطقة الشمالية، بالإضافة إلى قاعدة لوجستية بحرية. تقع على بعد 40 كيلو مترا من الحدود اللبنانية جنوب مدينة حيفا.

قاعدة نيشر

المرة الأولى التي يقصفها (حزب الله)، وهي محطة غاز تتبع الجيش الإسرائيلي. تقع على بعد 40 كيلو مترا من الحدود اللبنانية جنوب شرق مدينة حيفا.