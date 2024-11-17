“موقف مذل”.. إعلام أمريكي ينتقد صورة جمعت بايدن بالرئيس الصيني وزعماء آخرين (فيديو)

أثار مكان وقوف الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الصورة الجماعية للمؤتمر السنوي لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، جدلًا في الاعلام الأمريكي والعالمي.

بايدن، الذي اقترب من انتهاء ولايته، وقف أمس السبت، في الصورة التذكارية بقمة “أبيك” في البيرو، في الصف الخلفي، بينما تصدر المشهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، رغم أنه عادة ما يتقدم رؤساء وزعماء الدول الكبرى الصور التذكارية للمؤتمرات الدولية.

واعتبرت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم تكريم الرئيس الصيني بوضعه في منتصف الصورة إلى جانب رئيسة البيرو دينا بولوارتي وزعماء آخرين بارزين فيما وصفت موقف بايدن بـ”المُذل”.

مع اقتراب انتهاء ولايته.. الرئيس الأمريكي جو #بايدن يقف “محروجا” في الصف الثاني خلال التقاط صورة تذكارية لقادة قمة “أبيك” المنعقدة في البيرو. 📌 كُرّم الرئيس الصيني “شي جين بينغ” بوضعه في منتصف الصورة إلى جانب رئيسة البيرو “دينا بولوارتي” وزعماء آخرين بارزين، فيما وصفت صحف… pic.twitter.com/lqseGkhjsq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2024

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تعليقًا على الصورة “إذلال سخيف. الصورة تحمل تفاصيل مهينة تلخص موقف بايدن في الساحة العالمية اليوم”.

وانسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد ضغوط واسعة من الحزب الديمقراطي بعدما تفوق عليه المنافس الجمهوري دونالد ترامب في مناظرة تلفزيونية، وتقدمت نائبة الرئيس كامالا هاريس لمنافسة ترامب، لكنها خسرت الانتخابات، ومن المقرر أن يتولى ترامب السلطة في يناير/كانون الثاني المقبل.