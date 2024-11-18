“إنهم يألمون”.. حزب الله يوثق مصير ضباط إسرائيليين توغلوا في لبنان (فيديو)

نشر حزب الله سلسلة مقاطع مصوَّرة بعنوان “إنهم يألمون”، تتضمن رصدًا لمقتل قادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بأيدي مقاتلي الحزب خلال معارك جنوبي لبنان.

ونشر حزب الله، اليوم الاثنين، مشاهد تتضمن صورة للرقيب أول غاي عيدان من الكتيبة 89 التابعة للواء المدرعات 8.

وأظهرت المقاطع صورًا للرقيب الإسرائيلي في بلدة راميا جنوبي لبنان رفقة جنود آخرين متفاخرين باجتياحهم البري، وكتب الحزب “هكذا دخل الضابط غاي إلى بلدة راميا”، ثم أعقبها بصورة أخرى له وهو في النعش بعد أن قُتل، وكتب عليها “وهكذا خرج”.

وقبل يومين، نشر الحزب المقطع الأول من السلسلة، وتضمَّن صورًا للنقيب الإسرائيلي غاي شيتاي من الكتيبة 8207 التابعة للواء الاحتياط 228.

كما تضمَّن المقطع صورًا من جنازة النقيب شيتاي، الذي قُتل في بلدة كفركفلا جنوبي لبنان.

ونقل الحزب كلمات منسوبة إلى شقيقة خلال مراسم الدفن “شتياي كان يتبع الحاخامية العسكرية، ولكن تم إدخاله إلى المعركة في جنوبي لبنان مقاتلًا بسبب نقص القوى البشرية”، وأضاف “لقد تعرضنا لهزة كبيرة”.

وعرضت المقاطع في نهايتها الآية القرآنية {إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون}، ويتلوها زعيم حزب الله الراحل حسن نصر الله.

ومنذ 23 من سبتمبر/أيلول الماضي، وسَّعت إسرائيل نطاق حربها على لبنان لتشمل معظم المناطق بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأ جيش الاحتلال غزوًا بريًّا للجنوب.