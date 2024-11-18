استشهاد 5 وإصابة 24 بغارة إسرائيلية قريبة من مبان حكومية وسط بيروت (فيديو)

استهدفت غارة إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وهي الغارة الثالثة منذ أمس الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة زقاق البلاط في بيروت، أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 24، في حصيلة أولية.

واستهدفت الغارة محيط حسينية الزهراء في زقاق البلاط، وهي منطقة مكتظة بالسكان، وتؤوي مدارسها العديد من النازحين من جنوب لبنان وشرقه، كما أنها مكان قريب من مقر الحكومة اللبنانية ومبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.

وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرا الجزيرة مباشر تضررًا واسعًا بأحد المباني، بينما وصل عدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفيات.

تأتي هذه الغارة غداة استشهاد 10 أشخاص في غارتين إسرائيليتين استهدفتا قلب بيروت أيضًا، حسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وتقع منطقة زقاق البلاط وسط العاصمة اللبنانية، وتبعد عن مقرَّي الحكومة والبرلمان نحو 500 متر.

ومنذ 23 من سبتمبر/أيلول الماضي، وسَّعت إسرائيل نطاق حربها على لبنان لتشمل معظم المناطق بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأ جيش الاحتلال غزوًا بريًّا للجنوب.