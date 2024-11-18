بعد فشل جيش الاحتلال في العثور عليهم.. نتنياهو يعرض أموالا لمن يدلي بمعلومات عن الأسرى في غزة

بعد عجز جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تحرير الأسرى المحتجزين بقطاع غزة عبر العمليات العسكرية منذ أكثر من عام، عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مبلغًا كبيرًا لمن يدلي بمعلومات عنهم.

ونقل موقع واللا الإسرائيلي عن نتنياهو قوله “أعطيت تعليمات بمنح 5 ملايين شيكل (1.3 مليون دولار) لمن يأتي بمعلومات عن أسرانا.

وقال نتنياهو، في جلسة مغلقة مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، إن نصف (الأسرى) الإسرائيليين في قطاع غزة ليسوا على قيد الحياة.

وحسب موقع واللا، كشف نتنياهو أنه وفقًا للتقديرات فإن 50 أسيرًا ما زالوا على قيد الحياة من أصل 101 أسير.

وأشار نتنياهو إلى أنه لا يوجد اقتراح ملموس على الطاولة لتبادل الأسرى، وأن أفكارًا مختلفة طُرحت في الأيام الأخيرة، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح نتنياهو أن الشيء الوحيد الذي تريده حركة حماس هو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة حتى تبقى في السلطة، مضيفًا “لست مستعدًّا لذلك بأي شكل من الأشكال”.

وفي وقت سابق اليوم، تظاهر أهالي أسرى إسرائيليين في غزة، أمام منزل نتنياهو في القدس الغربية، للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع فصائل المقاومة في القطاع.

ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة إلى طريق مسدود جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الإبادة بالقطاع وعدم الانسحاب منه، وهو ما ترفضه الحركة التي وافقت على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية مايو/أيار الماضي.

وتعتقل تل أبيب في سجونها نحو 9500 فلسطيني، بينما تقدّر وجود 101 أسير إسرائيلي في غزة يُعتقد أن نصفهم أموات، في حين أعلنت حماس مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية عشوائية.