سياسة|روسيا

تحول كبير في سياسة واشنطن بشأن استخدام الأسلحة ضد روسيا.. وموسكو تتوعد برد فوري

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)
18/11/2024-|آخر تحديث: 18/11/202401:29 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

نقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، عن مسؤولين أن إدارة الرئيس جو بايدن أعطت الضوء الأخضر لأوكرانيا لاستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى في قصف عمق الأراضي الروسية.

ويمثل القرار تحولا كبيرا في سياسة واشنطن بشأن استخدام الأسلحة التي زودت بها كييف، كما يأتي قبل أسابيع من مغادرة إدارة بايدن للبيت الأبيض، وتولي إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

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وطلبت أوكرانيا مرارا من الولايات المتحدة والدول الغربية السماح لها باستخدام الصواريخ البعيدة المدى، التي حصلت عليها منهم، في قصف العمق الروسي، لكن تلك الدول كانت ترفض هذا الأمر حتى الآن.

وانتقد دونالد ترامب، الذي سيتولى مهامه في يناير/كانون الثاني المقبل، مرارا تقديم مساعدات لأوكرانيا بمليارات الدولارات، ووعد بحل النزاع خلال “24 ساعة” من دون أن يوضح كيف؟

على الجانب الآخر، نقلت وكالة “تاس” الروسية عن النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية فلاديمير جباروف قوله إن خطوة واشنطن “خطوة غير مسبوقة تؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة”، محذرا من أن “الرد سيكون فوريا”.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السابق من أن مثل هذا القرار يعني أن “دول (حلف شمال الأطلسي) الناتو في حالة حرب مع روسيا”.

المصدر : وكالات

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