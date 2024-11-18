جدل بسبب خريطة غير مكتملة لمصر على موقع شركة حكومية.. ومسؤول يبرر

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، أمس السبت، جدلًا واسعًا بعد مزاعم بعرض خريطة مصر “منقوصة” على الموقع الرسمي لشركة النصر، بعد ساعات من إعادة افتتاحها كأول شركة وطنية لصناعة السيارات، التي أسست عام 1959.

وشارك رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس في افتتاح الشركة بمناسبة إعادة تشغيل مصنع “الأتوبيسات” وبدء الإنتاج، بعد توقف دام نحو 15 عامًا إثر صدور قرار بتصفيتها عام 2009.

وفي الوقت ذاته، تداول ناشطون صورًا قالوا إنها من الموقع الرسمي للشركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتظهر خريطة مصر خالية من “سيناء وحلايب وشلاتين”.

وقد أثار إغلاق الموقع الرسمي للشركة بالتزامن مع موجة الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي العديد من التكهنات والتساؤلات حول ما إذا كان الأمر مقصودًا من القائمين على الموقع، أو نتيجة خطأ تقني في عرض الخريطة.

وتساءل المدون وائل مفتاح في تدوينة عبر فيسبوك “كيف يتم تعيين جاهل أو مستهتر، على أحسن الفروض، أو مدسوس، ينشر خريطة مصر بلا سيناء وحلايب وشلاتين على موقع شركة النصر للسيارات؟”.

وقال المدون عاصم صبحي “إن من لم يصمت على سوق الخضار بميدان سعد زغلول بالإسكندرية، مستحيل أن يسكت أمام عرض خريطة مصر منقوصة”، فيما دوّن معلقًا “إن كان خطأ وعن سهو فنحن نطالب بتصحيحه عاجلا وليس آجلا”.

في المقابل، كتب المدون محمد شهاب الدين على حسابه في فيسبوك “معلش اعذرونا على الهيافة، لكن احنا بنحب الخرائط صحيحة”، فيما عبّر آخر عن غضبه “هل الشركات والحكومة وحتى الشعب بيعتمد ويستخدم خرائط بالحدود دي؟ سيناء نسيوا يلونوها أصدق التبرير ده، لكن حلايب وشلاتين اللي خطوط الحدود فيها مختلفة أصلا”.

ونقلت صحيفة القاهرة 24 المحلية عن رئيس شركة النصر للسيارات، خالد شديد قوله “إن الموقع الذي ظهرت عليه الخريطة قديم وغير مكتمل ولا نعلم عنه شيء وتم إغلاقه”.

رئيس النصر للسيارات عن مزاعم حذف سيناء وحلايب وشلاتين من الخريطة على موقع الشركة: pic.twitter.com/noUS2Gpqz3 — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) November 17, 2024

وأكد شديد رفع مذكرة خاصة ومخاطبة مباحث الإنترنت بالواقعة، مشيرًا إلى أن ما يحدث مجرد شائعات تستهدف زعزعة الشركة والقطاع الحكومي، وفق تعبيره.