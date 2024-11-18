“دماؤنا في رقاب من خذلنا”.. لحظة تلقي طبيب من غزة خبر استشهاد جميع أفراد أسرته (فيديو)

استشهد 17 فردًا من أسرة واحدة إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ووثقت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة تلقي الدكتور هاني بدران خبر استشهاد جميع أفراد أسرته، خلال عمله بمستشفى كمال عدوان.

ووسط دموعه المنهمرة، قال الدكتور هاني “دماؤنا في رقاب كل من خذلنا، كل الأمة العربية والإسلامية خذلتنا (في قطاع غزة)”.

وحاول مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية مواساة الدكتور هاني، مطالبًا دول العالم بالتدخل العاجل لتوفير ما يلزم لتخفيف الوضع على الجرحى والمصابين من أهالي القطاع مع استمرار الحصار والقصف المتواصل من الاحتلال الإسرائيلي.

واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منطقة الميدان في مشروع بيت لاهيا والمناطق الغربية لبيت لاهيا ومنطقة التوام والسودانية بقصف مدفعي متواصل، في وقت سابق اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن الاحتلال استهدف منزلًا قرب دوار أبو الجديان على طريق مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا.

وأضافت أن الأهالي لم يتمكنوا من الوصول إلى الضحايا، بسبب خطورة المنطقة وعدم توفر سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

وقالت الوكالة إن 46 فلسطينيًّا على الأقل استُشهدوا، منذ فجر اليوم الاثنين، بغارات الاحتلال على قطاع غزة، 30 منهم في شمالي القطاع.