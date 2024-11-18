رفعوا شعارات مؤيدة لفلسطين.. مظاهرات حاشدة في اليونان إحياءً لذكرى انتفاضة 1973 (فيديو)

تظاهر نحو 25 ألف شخص في وسط أثينا، الأحد، لإحياء الذكرى الـ51 للانتفاضة الطلابية ضد المجلس العسكري التي شهدتها اليونان في نوفمبر/تشرين الثاني 1973، وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للفلسطينيين وسط إجراءات أمنية مشددة.

ونشرت الشرطة أكثر من 5500 شرطي في العاصمة اليونانية أثينا مدعومين من فرق مكافحة الشغب ومسيّرات ومروحيات لمراقبة المناطق والمواقع الرئيسية مثل السفارتين الأميركية والإسرائيلية. وتم إغلاق جزء كبير من المدينة أمام حركة السير.

وردد المتظاهرون شعارات منها “انتفاضة جامعة بوليتكنيك مستمرة وتدعونا لمواصلة المعركة” و”الحرية لفلسطين”.

وتوجه المتظاهرون إلى السفارة الأمريكية للتنديد بدعم واشنطن “للدكتاتورية في اليونان وللإبادة في فلسطين”، ثم توجهوا نحو السفارة الإسرائيلية.

كما شهدت مدينة سالونيك، ثاني أكبر مدن اليونان في الشمال، مظاهرات واسعة شارك فيها نحو 8000 شخص، لإحياء ذكرى الانتفاضة.

واعتقلت قوات الشرطة عشرات المتظاهرين في أثينا، في ظل مخاوف من اعتداءات على سفارات أجنبية أو مؤسسات حكومية.

ذكرى انتفاضة 1973

تأتي هذه المظاهرات في الذكرى السنوية لانتفاضة طلاب جامعة بوليتكنيك في أثينا، بعد اقتحام الدبابات بوابة الجامعة، التي قُتل فيها 24 شخصًا بأيدي القوات المسلحة التي نشرها المجلس العسكري لقمع الانتفاضة ومواجهة حركة الاحتجاج في شوارع العاصمة.

وفي رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، رحب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس “برسالة المقاومة لانتفاضة جامعة بوليتكنيك التي لا تزال حية اليوم تأكيدا لدعم الديمقراطية، والإيمان بالوحدة من أجل مستقبل أفضل”.