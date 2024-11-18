سياسة|لبنان

شاهد: إصابة مباشرة لمبنى وحافلة في تل أبيب واندلاع حرائق وسقوط مصابين

انفجارات تل أبيب
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18/11/2024-|آخر تحديث: 18/11/202411:29 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

وقعت 6 انفجارات على الأقل في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، مساء اليوم الاثنين، جراء إطلاق صواريخ من لبنان، حسب ما أفاد إعلام إسرائيلي.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، في حصيلة أولية، إصابة 5 أشخاص أحدهم بجروح خطرة، جراء سقوط شظايا صاروخ على مشارف تل أبيب.

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وأكدت الشرطة الإسرائيلية وقوع إصابات بين الإسرائيليين وحدوث أضرار مادية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية “أنباء عن سقوط صاروخ على حافلة إسرائيلية بمدينة بني براك شرق تل أبيب وتوقف الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون”، بينما أكدت القناة 13 الإسرائيلية أن حافلة أصيبت واندلع حريق بمبنى في بني براك.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحافلة التي أصيبت بالقصف الأخير كانت تنقل مجندين جددًا إلى أحد مراكز التجنيد.

وسقط صاروخ قرب مجمع تجاري بمدينة رامات في تل أبيب، واندلع حريق بالمنطقة، وفقًا لصحيفة “يسرائيل هيوم”.

ونقلت القناة 12 عن قائد الشرطة الإسرائيلية في موقع الحادث قوله: “هذه ليست شظايا صاروخ اعتراضي بل إصابة مباشرة ونخشى انهيار مبان في المنطقة”. بينما أكدت القناة 13 أن الصاروخ أصاب منطقة مركزية في تل أبيب، وأن محاولات السيطرة على الحرائق لا تزال مستمرة.

وأظهرت مشاهد، نشرتها منصات محلية إسرائيلية، حرائق في منطقتي رامات غان وبني براك في تل أبيب.

وأفادت القناة 13 بأن “الحديث عن صاروخ أرض-أرض ثقيل، ولذلك تنتشر شظاياه في مساحة واسعة مما تسبب في الإصابات”. لكن المصدر ذاته قال لاحقًا إن الدمار الكبير يشير إلى ضربة مباشرة من صاروخ وليس شظايا صاروخ.

وتُظهر المشاهد حالة من الهلع واندلاع حرائق إثر سقوط صواريخ على المنطقتين.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض صاروخًا أُطلِق من لبنان اتجاه تل أبيب الكبرى، بينما دوت صفارات الإنذار في عشرات البلدات.

وتأتي الواقعة بعد نحو ساعة من قصف إسرائيل منطقة زقاق البلاط القريبة من مقرات حكومية وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

المصدر : الجزيرة مباشر

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