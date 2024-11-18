شاهد: سقوط قذائف على كريات شمونة ورصد عشرات الصواريخ اتجاه الجليل المحتل

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد، اليوم الاثنين، سقوط قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من لبنان في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية.

ودوت صفارات الإنذارات في مدينة نهاريا والعديد من البلدات الإسرائيلية في الجليل الغربي والجليل الأعلى.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على منصة إكس إنه “بعد التنبيهات التي تم تفعيلها قبل قليل في منطقتي الجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد نحو 30 صاروخًا اجتازت من الأراضي اللبنانية، تم اعتراض بعضها وسقوط الباقي في مناطق مفتوحة”.

צה”ל על ההתרעות בנהריה והסביבה: כ-30 שיגורים מלבנון, חלקם יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) November 18, 2024

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “سقطت قذيفتان صاروخيتان في منطقة مفتوحة قرب كريات شمونة”، دون مزيد من التفاصيل.

لكن القناة 12 الإسرائيلية أشارت إلى تسجيل إصابة مباشرة بمبنى في كريات شمونة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمبنى وسيارات في المكان دون وقوع إصابات بشرية.

وأضافت أنه تم رصد سقوط صاروخ في شافيه تسيون، وذكرت أن شظايا صواريخ اعتراضية سقطت في جنوب مدينة نهاريا دون وقوع إصابات بشرية.

هذا في الوقت الذي أسفرت فيه الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي عن 3481 شهيدا و14786 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو 1.4 مليون نازح، حتى مساء أمس الأحد.

ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وأعلن الحزب اليوم الاثنين، استهداف قاعدة شراغا المقر الإداري لقيادة لواء غولاني شمالي مدينة عكا المحتلة، كما استهدف مستوطنة غورنوت هغليل.