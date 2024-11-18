شاهد: فرحة طفل عند لقاء والده المفرج عنه من قبل جيش الاحتلال في غزة

وثّق صحفي في غزة فرحة طفل عند لقاء والده المفرج عنه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث كانت دموع الفرح والعناق تغلب الكلمات، وكانت الابتسامة التي ارتسمت على وجهه أصدق تعبير عن السعادة.

التقى الطفل والده بعد قضائه 5 ساعات في الاعتقال لدى جيش الاحتلال، وذلك خلال نزوحهم من منطقة مشروع بيت لاهيا.

كانت دموع الفرح تغلب على الكلمات، والابتسامة التي ارتسمت على وجهه كانت أصدق تعبير عن السعادة.. لقاء طفل مع والده بعد قضائه خمس ساعات في الاعتقال لدى جيش الاحتلال الإسرائيليّ، وذلك خلال نزوحهم من منطقة مشروع بيت لاهيا! لربما ظنّ هذا الطفل أنه سيفقد والده إلى الأبد، أو سيراه… pic.twitter.com/IxVsAy9XO5 — كرم حسّان | Karam Hassan (@karam_naji1) November 17, 2024

وعلّق الصحفي كرم حسن على المشهد بالقول “لربما ظنّ هذا الطفل أنه سيفقد والده إلى الأبد، أو سيراه بعد أشهر بعد التعذيب والتنكيل! هذا الرعب الذي صنعه الاحتلال في قلوب أطفالنا”.

وقال الأب “أنا اسمي ماجد حمدون نازح من معسكر جباليا، حجزونا (يقصد جيش الاحتلال) عدة ساعات وقعدوا يفتشوا فينا، تركت أولادي وزوجتي، وطول الوقت أفكر فيهم وماذا جرى لهم”.

الوالد الذي اعتقله الاحتلال خلال نزوحه من منطقة مشروع بيت لاهيا! اللهمّ ردّ لكل عائلة أحبّتها.. pic.twitter.com/o8u0ljMDJy — كرم حسّان | Karam Hassan (@karam_naji1) November 17, 2024

واستشهد أكثر من 111 شخصا بينهم نساء وأطفال، منذ فجر اليوم الأحد، جراء غارات مكثفة شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة ولا سيما في المناطق الشمالية منه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتشهد بيت لاهيا ومخيم جباليا منذ الفجر، سلسلة غارات جوية، وقصفا مدفعيا عنيفا بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية بشكل مكثف.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال اجتياحا بريا لشمال قطاع غزة؛ بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، لكن الفلسطينيين يقولون إن إسرائيل تريد احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.