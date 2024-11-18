شاهد: لحظة تفجير جرافة للاحتلال في كمين للمقاومة بمخيم بلاطة (فيديو)

عرضت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الاثنين، مشاهد لتفجير جرافة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة شديدة الانفجار في كمين بمخيم بلاطة، قرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتائب الأقصى، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن مقاتليها أكدوا أنهم “أوقعوا جرافة عسكرية في كمين محكم داخل مخيم بلاطة بالقرب من صرح الشهداء في تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم”.

وأضافت أن المقاتلين “استدرجوا الجرافة بصليات مكثفة من الرصاص لإجبارها على التراجع، وعند وصولها إلى المكان الذي وُضعت العبوة فيه، تم تفجيرها في الجرافة”.

وأكدت كتائب شهداء الأقصى إصابة من بداخل الجرافة وإعطابها.

وتشهد مدن الضفة الغربية وقراها ومخيماتها اقتحامات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر، مما أسفر عن استشهاد وإصابة واعتقال أعداد كبيرة من الفلسطينيين.

كما تقوم قوات الاحتلال خلال الاقتحامات بتدمير الشوارع والبنية التحتية للمدن والقرى الفلسطينية.