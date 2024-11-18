شاهد: لحظة سقوط “صاروخ اعتراضي” في العقبة والجيش الأردني يصدر بيانا

أظهر مقطع فيديو متداول سقوط “صاروخ اعتراضي” في إحدى المناطق الحدودية داخل محافظة العقبة جنوبي الأردن، فجر اليوم الاثنين.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية قد نقلت عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن “جسمًا طائرًا” -لم يحدد طبيعته- سقط فجرًا في إحدى المناطق الحدودية داخل محافظة العقبة جنوبي المملكة.

مصدر عسكري: سقوط جسم طائر في إحدى المناطق الحدودية داخل محافظة العقبة#بترا #الاردن https://t.co/n11a5yuf4F pic.twitter.com/LxblsT1XEV — Jordan News Agency (@Petranews) November 18, 2024

وبيّن المصدر أنه لم ينتج عن الحادثة أي أضرار بشرية أو مادية، وأن كوادر من الدفاع المدني وفريق كشف هندسي عسكري قد وصلوا إلى الموقع، ودعا المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن هذه الأجسام أو العبث بها لضمان سلامتهم وممتلكاتهم.

ولم يحدد المصدر العسكري الجهة التي سقط منها الجسم، إلا أن العقبة الأردنية تجاور مدينة إيلات الإسرائيلية التي تتعرض لهجمات شبه يومية من جهات متعددة خاصة من جماعة الحوثي في اليمن وفصائل “المقاومة الإسلامية” بالعراق، على خلفية استمرار الحرب على غزة التي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين غالبيتهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة.