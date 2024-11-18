شاهد: نواب وعائلات أسرى يقاطعون كلمة لنتنياهو في الكنيست

قاطع عدد من نواب الكنيست الإسرائيلي وعائلات الأسرى كلمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، اعتراضًا على سياساته خلال الحرب الحالية.

ومع بدء نتنياهو بإلقاء كلمته، بدأ نواب المعارضة برفع أصواتهم منددين بدفاعه عن عدم تجنيد اليهود “الحريديم” في جيش الاحتلال.

كما رفع أهالي الأسرى صورًا لهم مطالبين بضرورة إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس.

وبعد تحذير متكرر من رئيس الجلسة، أمر رجال الأمن بطرد عدد من النواب خارج القاعة حتى يتمكن نتنياهو من إكمال كلمته.

وصباح الاثنين، تظاهر عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة بالقرب من مقر إقامة نتنياهو للمطالبة بإعادة ذويهم.

ويتعرض نتنياهو لضغوط شديدة من إسرائيليين يريدون إبرام صفقة لتبادل الأسرى، وهو ملف رأى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت أنه أقيل بسببه، كما اتهم كثيرون نتنياهو برغبته في مواصلة الحرب متجاهلًا مصير الأسرى في قطاع غزة.